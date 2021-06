Vreme instabila in Capitala. Averse, vant si descarcari electrice pana duminica seara

Vreme inchisa in urmatoarele zile in Capitala/ FOTO Unsplash

Vremea va fi in general instabila in Capitala pana duminica seara, anunta meteorologii.

Potrivit acestora, vor fi semnalate innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului.

Astfel, in intervalul 16 iunie, ora 10:00 - 17 iunie, ora 10:00, ploile vor avea si caracter torential, iar in medie, se vor inregistra cantitati de apa, in intervale scurte de timp de 10 - 15 litri/mp, iar prin acumulare peste 20 - 30 litri/mp.

Temperatura maxima va fi de 25 - 26 de grade, iar cea minima de 14 - 16 grade Celsius.

Vreme rece si descarcari electrice

Meteorologii avertizeaza ca vremea se va mentine instabila in Bucuresti si in perioada 17 iunie, ora 10:00 - 20 iunie, ora 22:00. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi in medie 10 - 20 litri/mp.

Temperaturile maxime se vor situa intre 23 si 27 de grade, iar cele minime intre 14 si 16 grade Celsius.