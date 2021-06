Viitura uriasa pe un rau din Apuseni. Imagini spectaculoase cu mii de busteni dusi de ape VIDEO

O viitura uriasa a fost surprinsa pe raul Goagiu, in zona comunei Stremt din judetul Alba de catre un localnic, care a postat ulterior mai multe imagini pe pagina sa de Facebook. In doar cateva secunde, albia raului s-a umflat si au inceput sa curga din amonte lemne, gunoaie si tot ce a adunat apa in calea ei.

Miercuri, autoritatile au emis un COD ROSU de vreme rea, valabil in centrul si estul judetului Alba.

Autoritatile anuntasera ploi de 50-60 litri pe metrul patrat, grindina de dimensiuni medii, vijelii, descarcari electrice.