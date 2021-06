Cum va arata viata pe Pamant peste 30 de ani. Schimbarile apocaliptice anuntate de ONU

Penurie de apa, exod, malnutritie, disparitia speciilor. Viata pe Terra, asa cum o stim noi, va fi inevitabil transformata de schimbarile climatice atunci cand copiii nascuti in 2021 vor implini 30 de ani sau chiar mai devreme, avertizeaza un proiect de raport al specialistilor de la GIEC (Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, organism al ONU), relateaza miercuri AFP.

Oricare ar fi ritmul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, impactul devastator al incalzirii climatice asupra naturii si umanitatii care depinde de aceasta se va accelera, se arata in raportul GIEC, si va deveni dureros de palpabil inainte de 2050.

"Viata pe Pamant se poate reface dupa schimbari climatice majore, evoluand spre noi specii si creand noi ecosisteme", noteaza rezumatul tehnic de 137 de pagini. "Omenirea nu poate", avertizeaza expertii GIEC.

Proiectul de raport, redactat de sute de oameni de stiinta ai Grupului interguvernamental de experti in evolutia climei, oscileaza intre un ton apocaliptic si speranta oferita oamenilor de a-si schimba destinul prin luarea de masuri imediate si drastice.

Raportul de evaluare de 4.000 de pagini, mult mai alarmist decat precedentul din 2014, are drept scop sa influenteze deciziile politice.

Desi principalele sale concluzii nu se vor schimba, raportul nu va fi publicat oficial decat in februarie 2022, dupa aprobarea sa prin consens de catre cele 195 de state membre.

Prea tarziu, cu toate acestea, pentru reuniunile internationale cruciale despre clima si biodiversitate programate pentru sfarsitul anului 2021, observa unii oameni de stiinta.

Ads

Printre cele mai importante concluzii ale sale se numara o reducere a pragului peste care incalzirea globala poate fi considerata acceptabila.

Prin semnarea Acordului de la Paris in 2015, comunitatea internationala s-a angajat sa limiteze incalzirea globala la 2 grade Celsius - ideal 1,5 grade Celsius - in comparatie cu era preindustriala.

GIEC estimeaza ca, de acum inainte, depasirea cu 1,5 grade Celsius ar putea antrena "treptat, consecinte grave, timp de secole, uneori ireversibile".

Potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale, probabilitatea ca acest prag de 1,5 grade Celsius pe parcusul unui an sa fie depasit pana in 2025 este de 40%.

"Ce e mai rau urmeaza sa vina, cu implicatii asupra vietii copiilor si nepotilor nostri, mult mai mari decat asupra noastra", scrie GIEC.

Ads

Clima s-a schimbat deja. In timp ce cresterea temperaturilor medii de la mijlocul secolului al XIX-lea a atins 1,1 grade Celsius, efectele sunt deja grave si vor fi din ce in ce mai violente, chiar daca emisiile de CO2 sunt reduse.

Iar fiintele vii - umane sau nu - cel mai putin vinovate pentru aceste emisii sunt, in mod ironic, cele care vor suferi cel mai mult.

Pentru unele animale si soiuri de plante, poate fi chiar prea tarziu: "Chiar si la + 1,5 grade Celsius, conditiile de viata se vor schimba dincolo de capacitatea anumitor organisme de a se adapta", subliniaza raportul, mentionand recifele de corali de care depinde jumatate de miliard de persoane.

Printre speciile in pericol se numara animalele din Arctica, un teritoriu care se incalzeste de trei ori mai rapid decat media. Aici, pot disparea si moduri de viata ancestrale ale oamenilor care traiesc in stransa legatura cu gheata.

Ads

Agricultura, cresterea animalelor, pescuitul, acvacultura ... "In toate sistemele de productie a alimentelor, pierderile bruste se intensifica", observa, de asemenea, proiectul de raport, indicand pericolele climatice drept "principalul factor determinant".

Or, umanitatea nu este in acest stadiu inarmata pentru a face fata deteriorarii sigure a situatiei. "Nivelurile actuale de adaptare vor fi insuficiente pentru a raspunde riscurilor climatice viitoare", avertizeaza GIEC.

Chiar si limitand cresterea la 2 grade Celsius, alte pana la 80 de milioane de persoane vor suferi de foamete pana in 2050 si 130 de milioane ar putea ajunge la saracie extrema in decurs de zece ani.

In 2050, sute de milioane de persoane care traiesc in orase de coasta vor fi amenintate de inundatii mai frecvente, cauzate de cresterea nivelului marii, care la randul sau va duce la migratii semnificative.

Ads

In orase, la o crestere a temperaturilor cu 1,5 grade Celsius, alte 350 de milioane de persoane vor fi expusi penuriei de apa, in timp ce la o crestere cu 2 grade Celsius vor fi afectate alte 400 de milioane de persoane. Chiar si la o crestere cu 0,5 grade Celsius, alte 420 de milioane de persoane vor fi expuse riscurilor din cauza valurilor de caldura extreme.

"Costurile de adaptare pentru Africa ar urma sa creasca cu zeci de miliarde de dolari anual la o crestere peste 2 grade Celsius", potrivit documentului.

Expertii subliniaza, de asemenea, pericolul efectelor in cascada. Unele regiuni (estul Braziliei, Asia de Sud-Est, China centrala) si aproape toate zonele de coasta ar putea fi afectate de trei sau patru catastrofe meteo simultane, sau mai multe: canicula, seceta, ciclon, incendii, inundatii, boli transmise de tantari...

Ads

Trebuie de asemenea luate in considerare si efectele amplificatoare ale altor activitati umane daunatoare planetei, noteaza raportul: distrugerea habitatelor, supra-exploatarea resurselor, poluarea, raspandirea bolilor...

"Lumea se confrunta cu provocari complexe", comenteaza Nicholas Stern, specialist in costurile economice ale schimbarilor climatice, care nu a contribuit la redactarea textului.

De asemenea, nu trebuie uitate incertitudinile din jurul "punctelor de varf", elemente cheie a caror modificare substantiala ar putea conduce sistemul climatic catre o schimbare violenta si iremediabila.

Peste 2 grade Celsius, topirea calotelor glaciare din Groenlanda si vestul Antarcticii (care contin suficienta apa pentru a determina o crestere a nivelului marii cu 13 metri) ar putea provoca, de exemplu, o situatie iremediabila, conform cercetarilor recente.

Ads

Acesta este motivul pentru care "fiecare fractiune de grad conteaza", insista GIEC, in conditiile in care, la un alt punct de ruptura, bazinul Amazonului - unul dintre plamanii planetei - s-ar putea transforma intr-o savana.

In fata acestor probleme sistemice, nu exista un remediu miraculos unic. In schimb, o singura actiune poate avea efecte pozitive in cascada.

De exemplu, conservarea si restaurarea padurilor de mangrove si a padurilor subacvatice de kelp maresc stocarea carbonului, insa protejeaza si de inundatii, oferind in acelasi timp habitat pentru multe specii si hrana pentru populatiile de coasta.

In pofida concluziilor alarmante, raportul GIEC ofera de asemenea o nota de speranta. Omenirea isi poate inca orienta destinul catre un viitor mai bun, luand masuri ferme in prezent pentru a incetini schimbarile galopante din a doua jumatate a secolului.

Ads

"Avem nevoie de o transformare radicala a proceselor si a comportamentelor la toate nivelurile: indivizi, comunitati, companii, institutii si guvern". "Trebuie sa ne redefinim modul de viata si consumul", concluzioneaza expertii GIEC.