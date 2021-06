Varianta indiana a coronavirusului, denumita si Delta, a inceput sa se extinda tot mai mult in Europa, iar specialistii romani nu exclud un val mare de infectari care sa aduca din nou restrictii in tara noastra.

OMS a transmis in urma cu cateva zile ca varianta Delta devine dominanta la nivel mondial. Studiile sugereaza ca este cu aproximativ 60% mai transmisibila decat Alfa, varianta aparuta in Marea Britanie, care este la randul ei mult mai contagioasa decat tulpina initiala. Delta s-a raspandit pana acum in cel putin 92 de tari.





E o chestiune de saptamani pana cand va deveni dominanta si la noi

Doctorul Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, a explicat pentru Ziare.com ca nu va mai dura foarte mult timp pana cand aceasta tulpina va face probleme si in Romania.

"Varianta delta se transmite mai repede cu 60-70% fata de varianta alfa (care a determinat valul 3 in Romania), care la randul ei se transmite mai repede cu 50-70% fata de varianta care a determinat valul 2, in toamna anului trecut. In consecinta, este o chestiune de putine saptamani pana cand varianta delta va deveni dominanta si in Romania si va determina, in toamna, cresterea numarului de cazuri de Covid-19.

Numarul de infectii va creste in acele zone ale tarii in care este mic numarul celor care au imunitate obtinuta prin vaccinare sau ca urmare a trecerii prin boala. In aceste regiuni, in functie de dinamica numarului de infectari, este posibil sa fie re-impuse, gradat, masurile ne-farmacologice pe care le stim deja", a explicat Marius Geanta.

Daca sunt vaccinati, formele vor fi mai usoare

Medicul Virgil Musta, de la spitalul Victor Babes din Timisoara a declarat pentru B1 TV, intr-o interventie in Jurnal, ca noua varianta Delta a COVID-19 ar putea sa aduca noi restrictii in Romania daca va exista transmitere comunitara. Acesta a anticipat ca in toamna numarul de cazuri ar putea creste din nou.

"Daca sunt vaccinati, formele vor fi mai usoare. Doar ca un numar mai mare de persoane care s-au vaccinat risca sa faca boala. Daca in schimb nu te-ai vaccinat, acolo riscul de a face forme severe este mai mare", a spus Virgil Musta.

Insa autoritatile au un plan de masuri.

"Avem deja un plan de intrare din nou in alerta in cazul in care apare o noua tulpina care creeaza transmitere comunitara. Acest plan presupune ca fiecare institutie sa aiba esalonat care sunt sectiile care vor intra si cum vor intra in functiune daca numarul de cazuri va creste", a mai spus Virgil Musta.

Cum se extinde varianta indiana a coronavirusului

Varianta Delta a coronavirsului SARS-CoV-2, detectata prima data in India si prezenta acum in cel putin 70 de tari, este pe cale sa devina dominanta in lume din cauza capacitatii ei sporite de transmitere, a avertizat vineri, 18 iunie, directoarea pentru cercetare stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan.

De altfel, varianta indiana a coronavirsului este responsabila pentru circa 20% dintre noile cazuri de COVID-19 detectate in ultima saptamana in Irlanda, o crestere considerata ingrijoratoare de principalul responsabil sanitar din aceasta tara vecina cu Marea Britanie, unde varianta Delta provoaca 99% din noile cazuri de COVID-19.

De asemenea, guvernul portughez a anuntat joi, 16 iunie, inchiderea perimetrala a zonei metropolitane a capitalei Lisabona si interzicerea intrarilor si iesirilor din aceasta zona la sfarsit de saptamana, din cauza relansarii pandemiei si prevalentei variantei Delta (varianta indiana) in aceasta regiune, conform Agerpres.

Mai mult, aceasta varianta reprezinta aproape 90% dintre noile cazuri de COVID-19 inregistrate la Moscova, conform informatiilor transmise de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, explicand virulenta valului epidemic actual.

O crestere a numarului de infectii, alimentata de aceasta varianta, a fortat autoritatile britanice sa isi reanalizeze planurile de redeschidere luna aceasta, presa de la Londra scriind ca relaxarea suplimentara a restrictiilor ar putea fi amanata cu doua saptamani.