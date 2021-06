Romania a ajuns la 25% rata de vaccinare. Orasele care stau cel mai bine la numarul de persoane imunizate

In Bucuresti s-au vaccinat cele mai multe persoane FOTO Facebook/ Ro Vaccinare

Acoperirea vaccinala la nivel national este de aproape 25% din populatia eligibila, a anuntat joi, 17 iunie, Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2.



Potrivit medicului militar, cea mai mare rata de acoperire vaccinala se inregistreaza in Bucuresti - aproape 45% din populatia eligibila - si Cluj - cu peste 41%.

"Este important sa crestem numarul de cabinete de medicina de familie in care se vaccineaza. Sunt, in momentul de fata, peste 2.360 de cabinete de medicina de familie care au activitate de vaccinare, cele mai mult primind vaccin de la compania Johnson Johnson si s-au administrat pana la acest moment peste 167.000 de doze de vaccin in cabinetele de medicina de familie.

Municipiul Bucuresti are cea mai mare rata de acoperire vaccinala. Ne apropiem de 45% din populatia eligibila, urmat de Cluj, cu peste 41% rata de acoperire vaccinala din populatia eligibila si vorbim de o rata de acoperire vaccinala la nivel national de aproape 25% din populatia eligibila", a spus Valeriu Gheorghita la conferinta online "Pandemia COVID-19: Vaccinuri. Vaccinare", organizata de Academia de Stiinte Medicale.

La randul sau, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a aratat ca vaccinarea reprezinta solutia la "indemana" pana la o eventuala aparitie a unui tratament "care sa isi faca efectul".

"Virusul va ramane cu noi. Vaccinarea este solutia la indeamna pana la o eventuala aparitie a unui tratament care sa isi faca intr-un fel sau altul efectul. Vaccinarea cu AstraZeneca, din cauza unor perceptii care au evoluat negativ, a ajuns sa scada. Raportarea la corpul medical este principalul element la care trebuie sa ne gandim in perioada urmatoare.

Daca vorbim de auditoriu - in Romania stim ca a fost intotdeauna o oarecare perceptie mai slaba fata de media europeana cu privire la vaccinare. Avem cateva zone unde vaccinarea nu era la cotele cele mai ridicate. Vorbim de etapele pre-COVID-19. (...) Faptul ca a fost o actiune si o campanie de vaccinare sprijinita de toate autoritatile si de mediul privat in egala masura si-a spus cuvantul", a spus medicul.