Care sunt simptomele diferite ale infectiei cu tulpina Delta. O alta pacienta, internata la ATI in Arges

Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat vineri seara, 25 iunie, ca in judetul Arges este o persoana infectata cu tulpina Delta in stare grava la ATI, insa pacienta nu are legatura cu decesul inregistrat zilele trecute in acest judet.

Valeriu Gheorghita a vorbit, vineri seara, la Digi 24, despre varianta Delta a coronavirus.

"Avem 44 de cazuri identificate prin secventiere in 9 judete, cele mai multe fiind in Ilfov, Arges si municipiul Bucuresti si, de fapt, problema care o avem este ca avem cazuri la care nu exista o filiatie epidemiologica, adica la care nu exista o legatura cu cazuri de import. Acest lucru inseamnna ca ele au fost dobandite in urma unor transmiteri pe teritoriul Romaniei", afirmat Gheorghita.

Acesta a precizat si ca "tulpina Delta are un tablou clinic usor diferit fata de ceea ce observam pana acum".

"Durerea de cap este foarte frecvent intalnita, durerea de gat si scurgerile nazale, rinoreea, spre deosebire de cazurile anterioare care erau date de varianta britanica si varianta din Wuhan care erau cu tuse si pierderea mirosului sau gustului, care erau simptome relativ specifice", a mai afirmat Gheorghita.

Acesta a vorbit si despre faptul ca in judetul Arges - unde s-a inegistrat primul deces al unei persoane infctate cu tulpina Delta - mai exista o persoana in stare grava: "Tot in judetul Arges mai este inca o persoana, tot de sex feminin, nevaccinata, 74 de ani, care este in Terapie Intensiva, infectata tot cu tulpia Delta, dar la acest moment este in faza de post-COVID, practic e in continuare un pacient grav, dar a trecut de perioada de contagiozitate".

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca, in 20 iunie, au fost confirmate 44 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului, fiind inregistrat si un deces.

Este vorba despre o femeie de 72 de ani, cu comorbiditati, care a decedat la Spitalul Judetean Pitesti, in 18 iunie. Ea fusese internata in 7 iunie. Femeia nu calatorise in afara tarii.