Legatura 'probabila' intre anumite probleme cardiace si vaccinurile impotriva COVID cu ARN mesager, anunta OMS

Exista o legatura "probabila" intre cazuri de inflamatie la nivelul inimii si injectarea vaccinurilor impotriva COVID-19 cu ARN mesager, dar avantajele depasesc riscurile, a declarat vineri OMS, confirmand o expertiza americana, relateaza AFP.

Intr-un comunicat, expertii Comitetului consultativ mondial ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru securitatea vaccinurilor explica ca cazuri de miocardita - o inflamatie a muschiului cardiac - si de pericardita - o inflamatie a membranei care anvelopeaza inima - au fost semnalate in mai multe tari, in special in SUA.

"Cazurile raportate sunt in general survenite in zilele care au urmat vaccinarii, mai frecvent la tineri si mai adesea dupa a doua doza de vaccinuri cu ARN mesager impotriva COVID-19", au precizat ei.

Dupa examinarea informatiilor disponibile pana in prezent, expertii OMS concluzioneaza ca "datele actuale sugereaza o legatura de cauzalitate probabila intre miocardita si vaccinurile cu ARN mesager".

Totusi, subliniaza ei, "avantajele vaccinurilor cu ARN mesager depasesc riscurile reducand numarul de spitalizari si de decese cauzate de infectarea cu COVID-19".

Expertii ONU mai indica si faptul ca datele disponibile sugereaza ca evolutia imediata a miocarditei si pericarditei dupa vaccinare este in general usoara si raspunde tratamentelor.

"O monitorizare este in curs pentru a determina efectele pe termen lung", precizeaza ei.

Expertii OMS vor continua sa evalueze situatia pentru a-si actualiza recomandarile.

Pe 23 iunie, autoritatile sanitare americane au anuntat deja ca exista o legatura "probabila" intre vaccinurile impotriva COVID-19 de la Pfizer si Moderna - cele cu ARN mesager - si cazuri rare de inflamatii la nivelul inimii la adolescenti si tineri, dar beneficiile acestor remedii "depasesc" in continuare cu mult riscurile existente.

Potrivit OMS, Comitetul pentru evaluarea riscurilor in materie de farmacovigilenta al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a examinat, cu prilejul reuniunii sale dintre 5 si 8 iulie, ultimele date provenind din Europa, si a confirmat existenta unei relatii de cauzalitate plauzibila intre miocardita si vaccinurile cu ARN mesager.

Miocardita este o maladie rara, despre care expertii cred ca este in general declansata de un virus. Simptomul cel mai frecvent este o durere in piept si este de multe ori tratata prin administrarea de antiinflamatoare sau, daca este nevoie, cu un aport de oxigen.

Primele cazuri de miocardita au fost semnalate in Israel, unde campania de imunizare a fost mai rapida decat in majoritatea tarilor.

Recomandarea EMA



Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat vineri introducerea inflamatiilor cardiace drept posibil efect secundar al vaccinurilor mARN impotriva COVID-19 de la Pfizer si Moderna, transmite Reuters.

Astfel, EMA recomanda ca miocarditele si pericarditele sa fie trecute in prospectul vaccinurilor produse de Pfizer si Moderna drept noi efecte secundare.

De asemenea, EMA sfatuieste persoanele care au un istoric medical de sindrom de scurgere capilara sa evite vaccinul anti-coronavirus produs de Johnson Johnson.

In ceea ce priveste vaccinul produs de AstraZeneca, EMA recomanda adaugarea unui avertisment cu privire la riscul producerii sindromului Guillain-Barre.