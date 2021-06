Situatie aberanta. Statul roman nu recunoaste calitatea de vaccinat cu schema completa unei persoane care a facut prima doza in strainatate

Un cercetator roman care lucreaza in Marea Britanie, la Cambridge, a fost pus intr-o situatie delicata de statul roman, care nu vrea sa-i recunoasca statutul de persoana vaccinata cu schema completa, adica cu ambele doze de vaccin antiCOVID, in conditiile in care prima doza i-a fost administrata peste hotare.

Mircea Iliescu spune ca a ales sa-si faca rapelul in Romania, unde a venit pentru doua luni, respectand astfel intervalul de timp recomandat intre cele doua doze.

Doar ca la centrul de vaccinare a aflat ca nu i se poate emite adeverinta de vaccinare.

"M-am prezentat la un centru de vaccinare in Bucuresti, mi s-a explicat ca ei imi fac rapelul fara probleme, dar ca nu au cum sa-l bage in sistem ca rapel, chiar daca ei vad dovada primei vaccinari din Marea Britanie. Mi-au scris doar de mana o adeverinta", a declarat cercetatorul Mircea Iliescu pentru Libertatea.

Cercetatorul spune ca acest lucru reprezinta o anomalie si a vrut sa traga semnalul de alarma in speranta ca lucrurile se vor rezolva.

El spune ca sunt multi romani in aceasta situatie. Cercetatorul roman a facut o cerere catre Registrul national de Vaccinari pentru a-i fi recunoscute ambele doze si sa primeasca certificatul ca e imunizat.

A primit un raspuns din care reiese ca statul roman nu recunoaste documentul emis in Marea Britanie, care este acum un stat tert, adica din afara UE.

"Pentru a va oferi ceea ce doriti dumneavoastra, trebuie sa existe niste informatii oficiale, agreate la nivelul tuturor statelor, sa avem siguranta ca dovezile prezentate de toti cetatenii din diaspora sunt cele oficiale, iar sistemele informatice sa fie interconectate", a fost raspunsul pe care romanul l-a primit de la autoritatile romane.

In schimb, statul britanic a recunoscut fara probleme a doua doza de vaccin facuta in Romania si urmeaza sa ii fie actualizat statutul in registrul electronic ca avand ambele doze facute.