Aproape 10.000 de persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore

16.705 persoane s-au vaccinat, in total, in ultimele 24 de ore, in tara noastra, dintre acestea, 9.867, cu prima doza si 6.838, cu cea de-a doua, potrivit t datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul National de Sanatate Publica.

S-au raportat 6 reactii adverse, alte 121 sunt in curs de investigare.

10.562 persoane au ales serul Pfizer si 487 pe cel Moderna, in timp ce 287 persoane l-au preferat pe cel de la AstraZeneca si 5.369, pe cel de la JohnsonJohnson.

Numarul romanilor vaccinati a ajuns la 4.778.807.