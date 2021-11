Cum a fost afectată vaccinarea antigripală de zvonurile și dezinformarea din campania de imunizare anti COVID

Exista un slab interes privind imunizeze împotriva gripei: în primul rând fiindcă nu există o campanie susţinută care să îi îndemne pe aceştia să se vaccineze, iar în al doilea rând ei trebuie să îşi achiziţioneze singuri serul, care costă între 48 şi 62 de lei, în funcţie de farmacie.

Prof. dr. Doina Azoicăi, cadru didactic la UMF Iaşi şi preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, atrage atenţia asupra faptului că vaccinarea adulţilor sănătoşi este extrem de importantă, în special a celor care sunt foarte activi, circulă mult şi, în special, intră în contact cu persoane care suferă de diferite comorbidităţi.

„Vaccinarea adultului sănătos este o măsură prin care se realizează, indirect, şi protecţia celor care au comorbidităţi şi care poate au o contraindicaţie absolută la vaccinarea antigripală. Odată ce într-o populaţie există o proporţie mare de indivizi vaccinaţi se atinge, aşa cum se ştie, imunitatea colectivă, iar riscul de circulaţie intensă a virusului gripal va fi mai scăzut. Este recomandată în special pentru adulţii care sunt apropiaţi de persoane care au potenţialul de a fi într-o categorie de risc, celor cu o activitate profesională intensă, care se deplasează între diverse localităţi sau diverse ţări”, a declarat prof.dr. Doina Azoicăi.

Aceasta a punctat faptul că anul acesta ar trebui să ne aşteptăm la mai multe cazuri de gripă, în contextul în care, în emisfera sudică, s-au înregistrat deja cazuri în plus faţă de anul precedent, iar sezonul epidemic de gripă de abia începe la noi. „Din păcate, la noi nu există practica din alte ţări, care spune că, atunci când o persoană se prezintă cu simptome la testarea pentru SARS-CoV-2, se face şi evaluarea pentru eventuala infecţie cu virusul gripal, astfel încât este posibil să se excludă infecţia cu COVID-19, dar să se confirme virusul gripal”, a punctat prof.dr. Doina Azoicăi.

Însă, dacă adulţii sănătoşi nu sunt îndemnaţi în mod concret şi concertat să se imunizeze antigripal, anul acesta se remarcă probleme şi la categoriile aflate în zona de risc, pentru care vaccinarea antigripală poate fi o chestiune de viaţă sau de moarte. Preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC), Radu Gănescu, a explicat pentru „Ziarul de Iaşi” că anul acesta a primit semnale de la toate organizaţiile din cadrul COPAC că vaccinarea merge mai greu ca anul trecut.

El spune că una dintre cele mai mari probleme este faptul că oamenii au început să încurce vaccinurile între ele, antigripalul cu anti-COVID-19, încât şi persoane care s-au vaccinat an de an cu serul antigripal nu mai iau aceeaşi decizie acum. „Anul acesta a fost o tulburare, o confuzie. Până acum erau categorii de pacienţi care mergeau cu regularitate la vaccinare, nu o făceau toţi, dar era un grup important. Acum, toate informaţiile, în plus - dar mai ales în minus - pandemia, i-au dus pe toţi într-o stare de confuzie în care au spus că vaccinurile sunt o nenorocire şi le-au luat la grămadă. Au fost bulversaţi cumva de informaţiile de peste tot şi au început să se întrebe dacă sunt bune sau nu vaccinurile, iar asta a dus la o scădere a ratei de vaccinare din păcate”, a declarat Radu Gănescu.

„Dacă un diabetic ia virusul gripal, orice efect al acestui virus îi afectează şi patologia în sine. La fel şi pacientul oncologic, cel cu Parkinson, boli autoimune sau multe altele. Infectarea duce la complicaţii sau chiar schimbare de tratament. De aceea este făcută împărţirea pe categorii care au prioritate la vaccinare, şi aici sunt cei cu boli cronice şi rare: ca în caz de infectare efectele bolii în sine să fie minuscule şi să nu ducă la afectarea generală sau la complicaţii”, a precizat Radu Gănescu.