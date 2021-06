Premiera nationala: Vaccinare in acorduri de orga la Biserica Neagra din Brasov

Este o premiera in Romania ca un lacas de cult sa isi deschida portile pentru un astfel de eveniment. Insa, cei care au dat startul imunizarii in biserica au fost englezii.

Comitetul National de Vaccinare a anuntat vineri 18 iunie, ca de luni, 21 iunie, la Biserica Neagra din Brasov va fi deschis un centru de vaccinare.



Potrivit Comitetului National de Vaccinare, "cei care vor veni sa se vaccineze vor putea vizita gratuit Biserica Neagra si vor putea asista, pe parcursul intregii zile, la concerte de orga sustinute de cantori organisti din bisericile brasovene de diferite confesiuni, precum si de studenti ai Facultatii de Muzica din cadrul Universitatii Transilvania".

Autoritatile ii invita la vaccinare pe "credinciosii si preotii brasoveni, indiferent de cult, precum si toti cei care inca nu s-au vaccinat".

Zilnic, intre orele 10.00 si 19.00, vaccinarea se va face fara programare, la alegere, cu Pfizer sau Johnson&Johnson.

Este cel de al noualea eveniment din cadrul campaniei "Liber la vaccinare, liber la viata!", initiat de Primaria Brasov. Evenimentul numit "Liber la biserica!" este dedicat enoriasilor si personalului ecumenic, indiferent de cult, spune viceprimarul Flavia Boghiu pentru Europa FM.

"Este impotrant de stiut ca cei care vin sa se vaccineze pot vizita luni Biserica Neagra si pot asista pe parcursul intregii zile la concerte de orga", a spus viceprimarul Brasovului.

Vaccinare la catedrala in Anglia

Vaccinarea la Biserica nu este insa o "inovatie" romaneasca. La jumatatea lunii ianuarie, cand in Marea Britanie a deschis peste tot centre de vaccinare, atunci cand erau 1.200 de decese zilnice din cauza pandemiei. Unul dintre ele era situat intr-o catedrala din centrul Angliei. Era vorba despre o impresionanta cladire medivala, situata in Lichfield.

Ads

Inchinata Sfintilor Chad si Maria, catedrala care a gazduit centrul de vaccinare, este construita din piatra galbena de cariera, obtinuta din carierele aflate in sudul orasului Lichfield, iar peretii catedralei sunt usor inclinati spre exterior datorita greutatii tavanului si a boltilor realizate din piatra masiva, conform Historia.

In luna aprilie a acestui an, Italia a inceput, de asemenea, sa foloseasca o serie de spatii mai putin obisnuite, precum biserici si muzee, in care sa administreze vaccinuri dezvoltate impotriva noului coronavirus,conform Agerpres.

Sicilia a adoptat o campanie de vaccinare care s-a desfasurat in numeroase biserici si parohii catolice. Rezidentii sicilieni puteau sa asiste la slujbele religioase si sa fie vaccinati in acelasi timp.

Ads



Biserica Neagra din Brasov este cel mai mare edificiu religios intre Viena si Istanbul. Se numeste asa in urma incendiului din 1689, cand zidurile i s-au innegrit din cauza fumului si flacarilor.