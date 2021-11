Trei variante de vaccin anti-COVID au devenit disponibile: ac, intranazal sau plasture. Care este, de fapt, cea mai bună variantă

Vaccinurile au ajutat de-a lungul timpului în eradicarea bolilor grave. Rujeola, poliomielita, gripa spaniolă și chiar gripa nouă care, în urmă cu doi ani făcea ravagii și în România, sunt ținute sub control de serurile care conferă organismului imunitate în lupta cu virușii.

Vaccinul anti-COVID a apărut destul de repede după izbucnirea pandemiei de coronavirus, iar din acest motiv a adus un val mare de suspiciuni în rândul celor care nu au încredere în cercetările științifice.

Unii au refuzat din start serul ARNmesager de la Pfizer și Moderna, susținând că vor aștepta până va apărea cel ”tradițional”. Însă când au apărut vaccinurile de la AstraZeneca și Johnson&Johnson au invocat reacțiile adverse și au spus că mai așteaptă.

De puțină vreme au apărut informații despre vaccinurile anti-COVID cu administrare intranazală iar, de câteva zile, o companie anunță că un vaccin sub formă de plasturi va intra în teste anul viitor. Un motiv în plus pentru cei care spun că nu se vaccinează pentru că le este frică de ace, să mai amâne imunizarea.

Care este, de fapt, cea mai bună variantă de vaccin

Președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, doctoral Marius Geantă a explicat pentru Ziare.com ce face fiecare tip de vaccin în parte și de ce ar fi indicat să folosim, acum, ceea ce știm deja.

”Cel mai bun vaccin este cel care este aici, acum și disponibil tuturor. Până vom ajunge la vaccinul cu administrare intranazală sau cel sub formă de plasture mai este ceva timp, acestea fiind încă în studii clinice”, a explicat doctorul Marius Geantă.

Medicul a explicat că fiecare tip de vaccin în parte asigură o imunitate diferită și că, la nivel de teorie, pe viitor, o soluție ar putea fi chiar combinația dintre cele trei.

”Tipul de imunitate pe care o poți obține în astfel de cazuri este diferită de cea pe care o dau vaccinurile cu administrare intramusculară. Practic este imposibil să le comparăm în acest moment. Din punct de vedere al teoriei științifice s-ar putea ca o combinație dintre vaccinurile injectabil intramuscular și celelalte, să reprezinte o soluție pentru că acestea determină tipuri diferite de imunitate.

Însă ceea ce spun acum este strict ipotetic și strict pentru momentul în care vaccinul anti-COVID cu administrare intranazală și cel de tip plasture vor trece studiile clinice și vor fi autorizate de autoritățile de reglementare.

Vaccinul cu administrare intramusculară determină apariția unui titlu înalt de anticorpi plus imunitate celulară. Vaccinul cu administrare intranazală determină o imunitate mai ridicată la poarta de intrare, la nivelul nasului: anticorpi plus imunitate celulară. Iar dacă vorbim despre vaccinul cu administrare sub formă de plasture care a fost anunțat că va intra în studii clinice în fază I, anul viitor, acesta va miza, se pare, pe imunitatea celulară de tip T. Practic avem trei abordări diferite”, a punctat Marius Geantă.

Vaccinurile aflate în teste fac parte din generația următoare

”Acum, despre ceea ce avem pe piață, vaccinurile cu administrare intramusculară, știm că au un profil de siguranță bun, predictibil și au un grad de eficacitate ridicată.

Vaccinul intranazal și cel de tip plasture fac parte din generația următoare de vaccinuri anti-COVID”, a explicat medicul.

Președintele Centrului pentru Inovație în Medicină a mai spus că, din punctul său de vedere, cei care spun că așteaptă vaccinul intranazal, de exemplu pentru că le este teamă de ace, fac acest lucru doar pentru a refuza, de fapt să se vaccineze.

”Părerea mea personală este ca teama de ace este folosită de fapt ca un pretext de a refuza vaccinarea. Nu cred că va fi considerabil mai mare numărul oamenilor care vor accepta un vaccin pentru că nu se administrează printr-o injecție. Cu atât mai mult cu cât aceste injecții nu sunt dureroase”, a mai spus medicul.

Când vom avea pe piață vaccinul anti-COVID intranazal

Într-un interviu acordat anterior Ziare.com, doctorul Marius geantă spunea că ”sunt șapte vaccinuri, cu administrare intranazală, în stare de fază 1, în mai multe țări din lume. Cred că studiile ar putea să fie finalizate la începutul anului viitor.

Ar trebui să așteptăm dacă studiile clinice arată că vaccinul cu administrare intranazală este mult mai eficient față de celelalte în prevenirea transmiterii virusului pentru că ar bloca exact poarta de intrare: nasul”.

Conform studiilor de până acum, comparativ cu vaccinurile intramusculare, vaccinurile intranazale oferă două straturi suplimentare de protecție: IgA provocată de vaccin și celulele B și T rezidente de memorie din mucoasa respiratorie oferă o barieră eficientă împotriva infecției în acele locuri; și, chiar dacă infecția are loc, poate printr-o variantă virală, celule B și T cu memorie rezidentă încrucișată, care întâlnesc antigenul mai devreme și răspund mai repede decât celulele de memorie sistemică, împiedică replicarea virală și reduc vărsarea și transmiterea virală.

Dintre cele șapte vaccinuri SARS-CoV-2 testate pentru eliberarea intranazală, șase sunt virusuri atenuate vii sau vaccinuri vectorizate cu virus și unul este un vaccin subunitar proteic.

Când vom avea vaccinul anti-COVID cu administrare prin plasture

Emergex, o companie britanică, va începe în curând testele clinice ale unui vaccin de a doua generație împotriva Covid-19, un plasture cutanat ușor de administrat care utilizează celulele T pentru a distruge celulele infectate și care ar putea oferi o imunitate mai durabilă decât vaccinurile actuale, transmite The Guardian.

În timp ce anticorpii produși de actualele vaccinuri Covid se lipesc de virus și îl împiedică să infecteze celulele, celulele T găsesc și distrug celulele infectate. Vaccinurile precum Pfizer/BioNTech și AstraZeneca/Oxford, produc, de asemenea, un răspuns al celulelor T, dar într-o măsură mai mică.

Vaccinul va fi administrat sub forma unui plasture cutanat cât unghia degetului mare, prevăzut cu micro ace care fac injecția în câteva secunde.

Produsul poate rezista până la trei luni la temperatura camerei, spre deosebire de alte vaccinuri care trebuie păstrate în congelator sau frigider.

Cu toate acestea, vaccinul Emergex nu va fi disponibil decât cel mai devreme în 2025, respectând calendarul obișnuit pentru dezvoltarea unui vaccin.

Testele clinice vor începe în Elveția în ianuarie.

În acest moment, pe piața din România se găsește vaccin anti-gripal cu administrare nazală. Acesta este destinat copiilor de peste 5 ani.