Ministrul Mediului anunta o ordonanta pentru a se putea vana ursii periculosi. Reactia ONG-urilor de mediu

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta demararea de consultari pentru modificarea legislatiei astfel incat autoritatile locale sa poata interveni in cel mult 24 de ore de la atacul unui urs, pentru sedarea sau impuscarea animalului.

Ministrul a lansat in spatiul public ideea proiectului dupa atacului unui urs produs vineri, la o ferma de langa Cristuru Secuiesc.

Un barbat a fost grav ranit, fiind suspus unei interventii chirurgicale de 6 ore la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc.

"Si aceasta tragedie este un semnal de alarma ca modificarea legislatiei, care ar permite interventia de urgenta atunci cand este semnalata prezenta ursilor periculosi in localitati, este indispensabila si din ce in ce mai urgenta. Cele doua proceduri, de interventie imediata si de preventie, trebuie sa existe in paralel in solutionarea problemei.

Tocmai din aceste considerente lucram la proiectul de ordonanta pentru modificarea legislatiei, conform caruia in maximum 24 de ore de la sesizarea unui atac, in cateva ore la locul respectiv se va deplasa o echipa formata de jandarmi si vanatori care va interveni gradual, in functie de situatie", a anuntat Tanczos Barna.

Ministrul Mediului preciza saptamana trecuta ca o ordonanta va ajunge pe masa Guvernului cel mai probabil in luna iulie.

Reactia ONG-urilor de mediu

Anuntul ministrului a provocat reactia aprinsa a ONG-urilor de mediu. Greenpeace Romania il acuza pe Tanczos Barna ca "pregateste asaltul final pentru legalizarea vanatorii la trofeu, sub forma mascata a cotelor de preventie".

"Interventia imediata, intr-adevar necesara pentru inlaturarea pericolului in situatii de criza, care va fi aplicata gradual prin: alungarea animalului, tranchilizare si relocare daca vizitele se repeta, impuscare daca animalul are comportamentul alterat si devine agresiv.

Interventia de preventie in padure, chiar si acolo unde ursul nu a coborat in sat, dar "ar putea" deveni periculos. Aceasta masura deschide larg poarta organizarii partidelor de vanatoare la trofeu, propunerea fiind inclusa la pachet cu interventia de urgenta, dar deloc explicata in interventiile ministrului", afirma reprezentantii Greenpeace.

Organizatia de Mediu Agent Green a lansat o petitie pentru demiterea lui Tanczos Barna: "Este timpul ca natura sa primeasca un ministru care sa o apere, nu sa o distruga. Premierul Romaniei trebuie sa isi aleaga pentru mediu, un ministru spcialist in stiintele naturi, care iubeste deopotriva natura, oamenii si animalele salbatice".