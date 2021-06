O ursoaica a intrat in garajul primarului de la Baile Tusnad. 18 apeluri pentru alungarea ursilor din Harghita in minivacanta de Rusalii

Jandarmii si politistii harghiteni au fost solicitati, in minivacanta de Rusalii, de 18 ori pentru alungarea ursilor a caror prezenta a fost semnalata in Baile Tusnad, Miercurea Ciuc, Voslabeni, Sicasau si Izvoru Muresului. O ursoaica cu trei pui a intrat in garajul primarului din Baile Tusnad, unde a produs stricaciuni.



Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, cele 18 apeluri la numarul de urgenta 112 au fost inregistrate de sambata pana marti, cele mai multe semnaland prezenta ursilor in Baile Tusnad.

Sambata au fost inregistrate opt apeluri pentru indepartarea ursilor din apropierea zonelor locuite, cinci dintre ele fiind din Baile Tusnad, iar celelalte trei din Voslabeni, Sicasau, respectiv Miercurea Ciuc.

Daca la Voslabeni ursul nu a mai fost gasit de politistii sositi la fata locului, la Sicasau o echipa mixta formata din jandarm si politist a alungat un urs din apropierea unei case, iar la Miercurea Ciuc ursul ajuns in zona cartierului Sumuleu a fost indepartat inspre padure.

Au urmat alte cinci apeluri facute din Baile Tusnad, in toate cazurile fiind semnalata prezenta unor ursi pe strazile din localitate. De fiecare data echipajele de jandarmerie care au ajuns la scurt timp la fata locului au indepartat ursii din proximitatea zonelor locuite.

In noaptea de sambata spre duminica, dupa miezul noptii, o femeie din Baile Tusnad a sunat la 112 si a anuntat ca o ursoaica cu pui se afla in bucataria unei pensiuni din statiune. Un echipaj de jandarmerie a ajuns in scurt timp si a indepartat ursoaica si puii acesteia in padure. In jurul orei 4,00 a fost primit un nou apel, care semnala prezenta ursoiacei in aceeasi incinta si de aceasta data fiind scoasa in afara cladirii si alungata. Din cele relatate de catre apelanti, al doilea apel fiind facut de catre un barbat, ursii se aflau in cautare de hrana, provocand pagube materiale.

Ultimul apel de duminica a fost facut de catre un barbat, care semnala prezenta unui urs tot in Baile Tusnad, dar animalul salbatic nu a mai fost gasit acolo de catre echipajul de jandarmi.

In cursul zilei de luni s-au primit sase apeluri, cinci din Baile Tusnad si unul din Izvoru Muresului. Biroul de Presa al IJJ Harghita a precizat ca primele cinci apeluri au fost facute din diferite zone ale statiunii Baile Tusnad, fiind necesara interventia efectiva a echipajelor de jandarmerie in trei cazuri. Intr-un singur caz, un urs a incercat sa intre intr-un local din statiune, in celelalte situatii ursii fiind pe strazi in cautare de hrana. De fiecare data, animalele au fost alungate in padure.

Ultimul apel de luni a fost facut aproape de miezul noptii, din Izvoru Muresului, si semnala prezenta unui urs in apropierea unei case, dar echipajul de politie nu a gasit ursul acolo.

Cel de al 18-lea apel a fost facut marti, 22 iunie, la ora 0,11, din Baile Tusnad si a fost efectuat de catre o femeie care solicita sprijin pentru a ajunge la locul de cazare, pe strada fiind prezent un urs de mari dimensiuni. Patrula de jandarmerie a condus in siguranta grupul de turisti la locul de cazare si a alungat ursul in padure.

In toate cazurile, patrulele au mai ramas in zona pentru o perioada, pentru a se asigura ca pericolul nu mai este iminent si au fost anuntate autoritatile cu atributii in acest domeniu, mai precizeaza sursa citata.

In noaptea de luni spre marti, o ursoaica cu trei pui a intrat si in garajul primarului din Baile Tusnad, Butyka Zsolt, producand stricaciuni.



Primarul a declarat, pentru AGERPRES, ca ursoaica a venit la zece metri de casa, dupa cum se vede pe imaginile camerelor de supraveghere, dupa care s-a dus la garaj, a spart usa de termopan si a cautat de mancare.

"A fost si in fata casei, la zece metri de usa de intrare, dar cred ca s-a speriat de ceva si s-a intors la garaj. A incercat sa intre prin perete, adica a rupt pana la caramida si nu a putut, apoi a spart usa de termopan, a intrat si distrus tot ce a gasit: piper, boia, palinca, zarzavat. In garaj aveam provizii si a incercat sa deschida si congelatorul, a rupt clanta, se vad urme pe el, dar nu a reusit sa deschida (...) Trebuie sa fac curat, a spart tot", a spus Butyka Zsolt.

Acesta a precizat ca nu a auzit zgomote produse de prezenta ursoaicei in timpul noptii, ci doar dimineata a vazut stricaciunile si imaginile de pe camerele de supraveghere.

Potrivit lui Butyka Zsolt, se fac in continuare demersuri pentru relocarea ursoaicei, care a intrat pana acum in aproximativ 35 de case, pensiuni sau localuri din Baile Tusnad.

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat, luni seara, ca propunerea de ordonanta de urgenta ce vizeaza interventia imediata in cazul ursilor care vin in zonele locuite va fi discutata in coalitia de guvernare si a punctat ca obligatia ministerului este sa apere cetatenii.

"Obligatia noastra, nu doar rolul, obligatia noastra, a ministerului, este sa aparam cetatenii, in primul rand si, din acest punct de vedere, este absolut necesara o interventie imediata, rapida, prompta, in cazurile de pericol. Vom face aceasta propunere la nivelul Guvernului, propunerea va fi discutata inclusiv in coalitie. Am avut astazi mai multe discutii cu domnul viceprim-ministru Kelemen (Kelemen Hunor-nr), dansul va sustine aceasta discutie in coalitie si maine (marti - n.red.), ne vom intalni si cu alte organizatiile nonguvernamentale pentru a discuta aceasta propunere", a declarat Tanczos Barna in localitatea Sandominic, dupa discutia avuta pe aceasta tema cu primarii din zona si cu reprezentantii asociatiilor de vanatoare si ai asociatiilor fermierilor.

Ministrul Mediului a subliniat importanta preventiei atacurilor, pe langa interventia imediata, in cazul ursilor care vin in localitati si a tinut sa precizeze ca in niciun caz nu va fi vorba de vanatoare de trofee, asa cum se vehiculeaza.

