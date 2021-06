Aproape un milion de doze de vaccin Pfizer ajung luni si marti in Romania

Vaccinul Pfizer va ajunge in Romania/ FOTO Pixabay

Peste 960.000 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech vor ajunge luni si marti in Romania, a informat, duminica, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVD-19.

"Romania primeste 964.080 doze de vaccin de la Pfizer BioNTech. Dozele vor fi livrate tarii noastre in doua transe, astfel ca o parte vor ajunge luni pe aeroportul din Otopeni, iar marti pe aeroportul din Cluj-Napoca. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa", precizeaza un comunicat de presa transmis de CNCAV.

Astfel, arata sursa citata, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti, cat si din tara, dozele fiind distribuite dupa cum urmeaza:

-Centrul National de Stocare Bucuresti: 624.780 doze;

-Centrul Regional de Depozitare Brasov: 99.450 doze;

-Centrul Regional de Depozitare Cluj: 87.750 doze;

-Centrul Regional de Depozitare Craiova: 35.100 doze;

-Centrul Regional de Depozitare Constanta: 58.500 doze;

-Centrul Regional de Depozitare Iasi: 58.500 doze.

Pana la acest moment, tara noastra a receptionat 9.968.849 doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 6.774.826 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei, transmite CNCAV.