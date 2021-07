Ultramaratonul AUTISM24H revine pe nisip anul acesta si se va bucura de sustinerea unor sportivi de renume international

Ultramaratonul AUTISM24H, eveniment ajuns la a 6-a editie, revine pe nisip in 2021, dupa ce anul trecut, din cauza pandemiei de coronavirus, a fost organizata o editie virtuala. Evenimentul, care are scopul de a strange fonduri pentru derularea unor proiecte dedicate copiilor cu nevoi speciale, va avea loc in perioada 04-05 septembrie, pe plaja din statiunea Mamaia, si se va bucura de sprijinul unor nume importante din domeniul sportului.

"Daca in 2020 am organizat o editie virtuala a evenimentului si am alergat in izolare, pe trasee individuale - prin casa, intre masina de spalat si frigider, in garaj sau in jurul mesei din sufragerie, acum a venit momentul sa ne intoarcem acolo unde ne simtim cel mai bine, adica pe plaja, la malul marii. Anul acesta, ne bucuram sa avem alaturi de noi ca AMBASADORI cateva dintre personalitatile marcante din sportul national si mondial: Simona Halep, Gheorghe Hagi, Cristina Neagu, Elisabeta Lipa, Andreea Raducan, Ana-Maria Branza, Constantina Dita, Alina Dumitru si Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului si Sportului", declara Adrian Gemanaru, organizatorul AUTISM24H.

AUTISM24H - eveniment caritabil

Autism24H este un ultramaraton caritabil, iar fondurile colectate sustin 14 proiecte destinate copiilor cu nevoi speciale din intreaga tara, propunandu-si anul acesta sa aduca pe litoral 150 de familii cu copii speciali, renovarea a doua centre din Fetesti si Galati si trimiterea a 300 de kituri terapeutice pentru familiile fara posibilitati financiare.

Co-organizator si partener principal al evenimentului este agentia Litoralulromanesc.ro, turoperatorul nr. 1 pe segmentul vacantelor la Marea Neagra.

"AUTISM24H este cel mai bun exemplu privind forta uriasa pe care o au oamenii de a pune lucrurile in miscare atunci cand actioneaza impreuna. Pentru ca dincolo de competitia in sine, de diplome si clasamente, cel mai important aspect este faptul ca toti participantii contribuie la derularea unor proiecte prin care copii cu nevoi speciale se pot bucura de o viata mai buna", a subliniat Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.

Inscrieri AUTISM24H

Pentru a putea participa la eveniment, capitanul de echipa trebuie sa adune in jurul sau 14 prieteni, alaturi de care sa se bucure de o experienta de neuitat, inscrierea echipei putand fi realizata direct pe site-ul www.autism24h.ro.

"Cele 24 de ore ofera posibilitatea realizarii unor legaturi puternice intre membrii echipei. Sunt companii ce participa la eveniment ca intr-un teambuilding si ofera angajatilor o experienta cu adevarat unica", adauga Adrian Gemanaru.

Traseul de la Autism24H este amenajat doar pe nisip, iar deplasarea participantilor se realizeaza chiar la firul apei, ceea ce face ca o buna parte dintre cei aflati in concurs sa mearga desculti pe traseul special amenajat.

In cadrul evenimentului vor avea loc 3 curse diferite la care participantii se pot inscrie: Cursa clasica de 24 de ore, Cursa Copiilor (cu 1.000 de locuri disponibile) si Cursa Scaunelor Rulante. Mai mult decat atat, in premiera la nivel mondial, va avea loc o cursa a celor aflati in scaun rulant ce se va intinde pe durata a 24 de ore, cu traseul amenajat pe faleza, in paralel cu traseul pe nisip al alergatorilor.

Masuri de siguranta la AUTISM24H

Pentru a pastra regulile de distantare sociala si pentru a asigura protectia si sanatatea participantilor, numarul membrilor din echipa a fost redus de la 20 la 15 persoane, iar startul echipelor inscrise in competitie va fi dat la intervale orare diferite. De asemenea, pentru suplimentarea masurilor de siguranta, organizatorii recomanda ca participantii sa se vaccineze impotriva COVID-19.