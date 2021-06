Certificatul digital, care poate fi descarcat de pe www.certificat-covid.gov.ro incepand cu 1 iulie, are ca principal scop evitarea aglomeratiilor la punctele de trecere ale frontierei, in contextul vacantei de vara si a mobilitatii tot mai crescute in toate statele europene.

Datele care se gasesc in certificat, ce poate fi obtinut si de la primarii sau Directii de Sanatate Publica in cazul celor care nu au acces la internet, au o valabilitate de 24 de ore, pentru un test rapid, la un an, pentru cei vaccinati impotriva COVID-19.

"Certificatul digital nu e obligatoriu insa el vine cu niste avantaje", sustine medicul Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, intr-un interviu acordat Ziare.com.

Ziare.com: De ce e a fost nevoie de acest certificat digital?

Doctorul Andrei Baciu: Situatia epidemiologica s-a imbunatatit in Europa, a venit vara, turismul ia amploare, la fel si tranzitul la punctele de trecere ale frontierei. Cu toate acestea, fiecare tara are diverse reguli, astfel ca intri sau nu intri in carantina in functie de diversi parametri pentru care trebuie sa prezinti documente care sa justifice apartenenta la o situatie epidemiologica. Fie ca vorbim de vaccinare, fie ca vorbim de testare sau de trecerea prin boala, pentru toate aceste situatii au existat si inca exista "n" documente.

Asadar, a fost necesara o uniformizare la nivel european.

Exact. Spre exemplu, doar pentru vaccinare avem cel putin 27 de documente diferite la nivel european. Sunt state care emit documente diferite pentru vaccinare in functie de locul in care te imunizezi, nu mai vorbesc de zecile sau sutele de tipuri de documente emise pentru testare RT PCR. Inchipuiti-va cum ar fi, la un punct de trecere al frontierei, acum ca a crescut foarte mult tranzitul, ca vamesii si politia de frontiera sa stea si efectiv sa verifice hartii in sute de formate si sa aiba capacitatea de a spune daca acele documente sunt autentice, valide si se afla in interiorul perioadei de valabilitate.

Practic, certificatul digital atesta aceste trei elemente?

Intocmai. Pe de alta parte, verificand sute de documente, s-ar ajunge in situatia de a forma cozi kilometrice la punctele de trecere ale frontierei. Tocmai pentru a le preintampina, s-a gasit aceasta varianta: certificatul digital. Fiecare astfel de certificat are un cod QR clar, pe care fie il ai pe telefon, fie il ai pe hartie.

Cum va fi folosit?

La punctul de trecere al frontierei, pur si simplu scanezi acest certificat, asa cum scanezi un bilet electronic, fara sa mai fie nevoie de o verificare manuala a documentului de catre un vames or de un reprezentant al politiei de frontiera. Acesta e avantajul major semnificativ pe care acest certificat digital il are. Documentul fluidizeaza, eficientizeaza trecerea frontierei. De asemenea, ai garantia ca documentele respective sunt reale si sunt in interiorul perioadei de valabilitate.

Ce inseamna aceasta perioada de valabilitate?

Spre exemplu, un test RT PCR cu rezultat negativ in ultimele 72 de ore trebuie sa fie facut in ultimele 72 de ore nu in ultimele 72 de zile.

Cum ne ajuta platforma dezvoltata pentru obtinerea acestui certificat?

Platforma, certificat-covid.gov.ro, e foarte intuitiva. Cei care vor sa obtina certificatul intra pe platforma, isi fac un cont, introduc cateva date, se trimite un link pe adresa de email, iar de acolo poate fi selectat tipul de certificat dorit: de vaccinare, de trecere prin boala sau de testare. Utilizatorului i se adreseaza si cateva intrebari, foarte putine. De pilda, e nevoit sa precizeze judetul in care s-a vaccinat.

De ce e nevoit sa dea astfel de raspunsuri?

In primul rand pentru ca asta e o informatie pe care o stie doar cel care s-a vaccinat. Sunt cateva elemente de genul acesta, elemente de siguranta, daca vreti, prin care vrem sa ne asiguram ca persoana respectiva este cine declara ca este. In al doilea rand, vrem sa ne asiguram ca nu se produc falsuri sau furturi de identitate. Dupa ce ai primit acest certificat care, dupa cum spuneam, are un cod QR, el poate fi pastrat ca PDF sau ca fotografie, fie pe telefon, fie poate fi printat. Cand calatoresti, scanezi codul QR.

Ce valabilitate au acele date din certificat?

Spre exemplu, pentru vaccinare noi o sa avem o perioada de valabilitate pana pe 30 iunie 2022. Pentru un RT PCR negativ, care dovedeste absenta virusului din organism, o sa avem o perioada de valabilitate de 72 de ore, in timp ce pentru testul rapid, perioada de valabilitate va fi de 24 de ore. Acestea sunt regulile stabilite la nivel european. A treia categorie este cea prin care dovedesti ca te-ai vindecat de COVID-19, dar nu mai tarziu de 180 de zile. Se considera ca daca te-ai vindecat in primul val, nu sunt studii care sa certifice ca imunitatea data de trecerea prin boala rezista atat de mult.

In ce alte situatii, exceptand concediile, poate fi folosit certificatul digital?

Pentru moment, certificatul ne va ajuta strict pentru calatoriile desfasurate in exteriorul tarii. Evident ca, dat fiind faptul ca acest document vine cu niste garantii atat de importante, legate de valabilitate, de validitate, de autentificare, sunt state care probabil il vor folosi si pentru a dovedi acest lucru in interior. E posibil sa luam si noi in considerare o astfel de utilizare in viitorul apropiat. Ramane de vazut.

De cand e utilizabila platforma?

Incepand din 1 iulie putem sa descarcam aceste certificate.

Cum pot fi obtinute certificatele de catre cei care nu au acces la internet?

Ele pot fi obtinute de la primarii si de la directiile de sanatate publica. In Romania sunt foarte multe persoane care nu se descurca in mediul online si, atunci, poate ca le este mai usor sa procure documentul de la DSP ori primarii, dupa ce au solicitat prealabil prin telefon aceste documente. Vor avea aceasta varianta la dispozitie.

In ce masura adeverintele obtinute dupa vaccinare vor ramane valabile?

Nu ne putem astepta ca toata lumea sa aiba certificat digital dintr-o data. Nici tehnic nu ar fi posibil, si atunci s-a introdus o alternativa prin care, timp de sase saptamani, vor putea fi folosite adeverintele clasice pe care le avem. Fie adeverinta de vaccinare, fie documentele de testare pe care le avem. S-a luat aceasta decizie tocmai pentru a crea o tranzitie usoara. Certificatul digital nu e obligatoriu, el vine cu niste avantaje. Altfel, pot fi prezentate hartiile clasice primite dupa vaccinare.

Legat de copii, cum poate fi obtinut certificatul avand in vedere ca sunt minori?

Parintii sunt cei care vor putea sa scoata certificatul pentru copii, e exact cum se procedeaza la vaccinare. E similar cu ceea ce se intampla la vaccinare.