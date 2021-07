De ce absolventii de liceu nu mai vor la scolile de meserii. Topul profesiilor banoase pentru care nu ai nevoie de facultate

Tinerii absolventi de liceu care isi doresc sa castige bani rapid, fara a se inrola la studii superioare o pot face daca aleg invatamantul dual, respectiv scolile de meserii.

Pe fondul unei crize de profesionisti, companiile care isi doresc forta de munca au incheiat parteneriate cu Ministerul Educatiei si astfel ii scolesc pe tinerii care ajung sa primeasca un job imediat ce finalizeaza cursurile.

Sudorii si controlorii de trafic, bine platiti

De departe, sudorii sunt printre cei mai bine platiti. Spre exemplu, salariile pot ajunge la 4.500 - 5.000 de lei pe luna pentru un tanar aflat la inceput de drum, in timp ce un sudor cu experienta, meserie cautata si peste hotare, poate primi in vestul Romaniei o leafa de 2.500 de euro.

"E vorba de prejudecati. Un tanar care termina liceul si se indreapta spre o scoala de meserii nu inseamna ca nu are sanse sa faca studii superioare la un moment dat. Tinerii si parintii nu sunt suficient de bine informati cu privire la invatamantul dual si avantajele pe care le oefera. Copiii au posibilitatea sa se angajeze foarte repede", a explicat Gabriel Chicioreanu, specialist in piata muncii.

Manichiurista cu 4.000 de lei pe luna

O alta meserie bine platita, pentru care nu este nevoie de studii superioare, ci strict de cursuri in sistem dual, o reprezinta meseria de control de trafic aerian. Cei care fac asta pot ajunge si la salarii de 5.000 de euro in Romania, Bacalaureatul nefiind necesar.

In acelasi timp, o manichiurista poate ajunge la 4.000 de lei pe luna, iar o coafeza poate ajunge la 3.500 - 4.000 de lei pe luna, sustin expertii in resurse umane, chiar daca admit ca aceste domenii au fost afectate in perioada pandemiei.

Ce este invatamantul dual

Pe scurt, invatamantul dual este solutia prin care elevii scolilor profesionale se pot specializa la locul de munca. Acesta permite elevilor sa se califice peste nivelul de muncitor.

Cursurile pot fi sustinute atat de ministerul Educatiei, cat si de agentii economici. In timpul scolii, tinerii vor fi platiti de companii pentru a se specializa in domeniile in care acestea au nevoie de forta de munca.

Atstfel, invatamantul dual se adreseaza elevilor absolventi de clasa a VIII-a, dar si tinerilor care au intrerupt studiile si doresc sa se califice intr-un anumit domeniu.

Ce beneficii au elevii

Invatamantul dual este asemanator scolilor profesionale existente in anii 1990, cand elevii faceau si ore de practica, pe langa teoria invatata. Diferenta ar fi insa faptul pe parcursul celor 3 ani de studii, elevii vor primi burse lunare.

"Chiar daca sunt meserii mai banoase si meserii mai putin banoase, din punct de vedere al studiilor superioare, atunci cand aprofundezi materia, atunci cand iti dai silinta, majoritatea profesiilor care pun accentul pe invatamantul superior iti dau sansa ca, in final, sa castigi suficient de bine", a conchis Chicioreanu.