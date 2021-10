Tinerii visează la socialism

Cu vreo câțiva ani în urmă mă plimbam prin centrul Londrei în apropiere de Westminster Bridge. Am traversat strada și am pătruns pe sub niște coloane în preajma stației de metrou sau cam așa. În stânga mea capitalismul înfloritor simbolizat de magazine doldora de mărfuri, în dreapta, în fața lor, câțiva tineri proptiți în spatele unor tarabe, agitați peste măsură.

Citeste toate textele scrise de Mircea Prodan pentru Ziare.com

Din curiozitate m-am îndreptat spre unul dintre ei, un ins nu mai mare de 25 de ani să iau seama ce vinde. Când mi-am aruncat ochii am văzut negru - pardon roșu în fața ochilor: un teanc de formulare cu antetul “secera și ciocanul”. Obscenități mi se plimbau prin gură doar că nu știam, dată fiindu-mi engleza precară, să i le scuip în fața lui de “revoluționar de profesie”. Tipul comercializa comunism. N-am apucat să zic nimic pentru că flăcăul zâmbitor nevoie mare m-a invitat folosind un noian de vorbe să mă înscriu în ...Partidul Comunist ce glăsuia limba lui Shakespeare. Cu engleza mea stâlcită i-am strigat: “Communism is a bulshit”. Ultima parte o memorasem din noianul de filme americane văzute de-a lungul vremii.

Ads

Mi-am văzut de drum furios încă vreun ceas pe cand îmi aminteam de el. Șirul neîntrerupt de oameni ce se perindau între capitalism și comunism pe trotuarul din fața Big Ben-ului prefera băgam de seamă, “exploatatorii”. Agitatorii marxiști nu prea aveau dever.

Am citit recent un studiu care m-a pus pe gânduri (sursa aici). În esență el afirmă că tinerii de astăzi “visează la socialism”. Tinerii din țările bogate rețineti, gândesc astfel. Am trăit 27 de ani în “raiul roșu” și nu sunt dispus să le acord înțelegere. Există ce-i drept loc de nuanțe. Motivele pentru care oamenii par a se întoarce periodic la inexistentele binefaceri ale egalitarismului sunt strict de ordin material. În Marea Britanie bunăoară, prețul enorm al chiriilor e factorul principal ce duce la visuri comuniste. Faptul că în condițiile de astăzi unui tânăr de până în 30-35 de ani îi este imposibil să-și ia o casă, iar dreptul la o eventuală moștenire vine tardiv e principala cauză a acestei statistici îngrijorătoare. E în același timp o demonstrație a faptului că oamenii pun înaintea libertăților de orice fel pe care socialismul le strivește fără să clipească, partea materială a existenței. Geaba ai libertate economică, de expresie, religioasă, de deplasare dacă nu ai propriul acoperiș deasupra țestei par ei să spună. Oricât ai încerca să schimbi credința (în socialism) a unui tânăr lipsit de experiență e imposibil. Disonanța cognitivă e un dat lipsit de echivoc.

E “cool și trendy” să fii socialist pe Internet

La statistica aceasta contribuie mai mulți factori: e “cool și trendy” să fii socialist pe Internet de exemplu. Se adaugă îndoctrinarea din mediul academic acaparat cu mici excepții de stânga radicală. Mai plusăm cu lipsa experienței de viață sub sistemul comunist. Profesorii spală pe creier generație după generație de tineri abia porniți pe drumul cunoașterii. Uneori te minunezi cât de rapid și adânc prinde rădăcini toxica doctrină.

Tinerii din ziua de astăzi pornesc cu handicap. Doar că asta nu se întâmplă numai din cauza capitalismului nemilos. Opinia mea e că una din cauzele majore ale acestui neajuns este înmulțirea populației. Suntem prea mulți. În consecință lupta pentru un job bine sau foarte bine plătit e colosală. Când “baby boomers” - generațiile născute după război erau în plină desfășurare, număram două miliarde. Astăzi suntem aproape opt.

Ads

E drept, puțini oameni au acumulat averi fabuloase. Dar uităm mereu voit ori nevoit că ei dau de mâncare mulțimilor; ei și nu doar ei, ci marea masă de oameni ce și-a luat destinul în mâini tocmai datorită libertății economice și a inițiativei personale fac lucrurile să funcționeze. Priceperea în afaceri, intuiția și poate lipsa de scrupule le-au scris succesul. Uităm adesea să spunem că acest succes se datorează eminamente capitalismului îndopat cu libertățile despre care tocmai am scris. De fapt nu există libertate în lipsa capitalismului. Iarăși, ce uită mereu și cu rea credință să le spună discipolilor profesorii de stânga din marile universități ale lumii occidentale sunt relele, elementele criminale ale socialismului. Și acolo e vorba de statistici, dar unele ce fac de rușine specia umană.

Studiul amintit oferă și o rază de speranță. El afirmă că “majoritatea tinerilor nu agreează literatura radicală” (evident de stânga). Să nu uităm că așa numita “revoluție bolșevică” nu a fost înfăptuită de masele largi, ci de o mână de fanatici, printre altele scriitori de literatură radicală.

E bine cum e așezată lumea actuală? Poate că nu îndeajuns, are problemele ei, dar e cea mai bună dintre societățile posibile. Motivul e simplu: vine pe cale naturală.

Ads

Despre Mircea Prodan

M.P. (1962), publicist independent; pasionat de politica, istoria comunismului si rock britanic; fan Apple si cafea espresso; A lucrat in presa craioveana radio-tv. In anii '90 si 2000 a realizat interviuri in transmisiuni live cu zeci de personalitati publice; autor. Din 2009 administreaza site-ul de comentarii mirceaprodan.com .