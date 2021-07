Tigrii platanului, insectele care invadeaza Bucurestiul in fiecare vara. Cum procedam cand am fost intepati

Prin parcuri, in spatiile verzi din fata blocurilor, printre copaci, la fel ca in fiecare vara, micile insecte cunoscute sub numele de "tigrul platanului" isi fac aparitia in Bucuresti.

Specialistii spun ca tigrii platanului urca pe oameni fiindca confunda pielea umana cu suprafata frunzelor de platan.

"Se pare ca insectele din specia tigrul platanului, atunci cand ajung pe pielea noastra, o confunda cu suprafata frunzelor de platan si inteapa suprafata pielii, sugand sange. Nu se hranesc cu sange. Cele care fac acest lucru de obicei mor.

Persoanele intepate de insecta denumita in latina Cassia ciliata pot prezenta mici umflaturi la locul intepaturii si mancarime, un procent foarte mic dintre cei intepati pot dezvolta dermatite si reactii sistemice generalizate.

Totusi nu se stie exact ce anume cauzeaza iritatiile. Se presupune ca saliva insectei care este injectata in momentul intepaturii ar fi cauza, a declarat specialistul entomolog Elena Iorgu, potrivit hotnews.ro.

Specia este originara din America de Nord si a venit in Europa accidental, calatorind pe haine, pe obiecte sau pe puietii de platan transportati peste ocean.

In caz de intepatura, este bine sa va spalati cu apa si sapun in zona inflamata si sa aplicati un cub de gheata. Spray-urile antitantari nu au efect.

"Daca esti muscat, apare pe piele o mica pata rosie, insotita de mancarime, iar in unele cazuri durere sau bubite. Muscatura tigrului de platan se manifesta mai rau la copii, intrucat senzatia de mancarime poate fi foarte intensa pentru ei", sustin specialistii.