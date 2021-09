Cei mai mulți dintre fumători sunt conștienți de riscurile la care se expun păstrând acest obicei nesănătos, dar amână momentul unei decizii tranșante.

Unii își propun să nu mai cumpere țigări la începutul anului, alții apelează la psihoterapeuți sau consumul de medicamente care ajută la depășirea perioadei de sevraj.

În sprijinul celor care vor să renunțe la dependența de nicotină, au apărut numeroase grupuri pe Facebook.

Un bărbat care a trăit pe pielea lui unul dintre nenumăratele riscuri ale consumului de tutun a lansat un avertisment pe un astfel de grup:



"M-am apucat pe la 15 ani de fumat. La 40 de ani am zis că e timpul să renunț și așa a fost pentru fix trei săptămâni. (Din motive de sănătate-urma să încep un tratament cu interferon dar n-a fost să fie cu succes).

Citisem și ascultasem cartea lui Allen Carr, "În sfârșit nefumător", înainte, dar nu a avut efectul dorit, mai degrabă varianta ilustrată și simplificată a acesteia a avut ceva ecou în mintea mea.

Una peste alta m-am apucat pentru încă 10 ani, până acum trei săptămâni, când un infarct m-a pus în fața faptului împlinit: gata cu fumatul.

Zece zile în spital fără contact cu exteriorul m-au silit să trec volens-nolens peste perioada dificilă de început. Sper să nu le mai iau, n-aș vrea să închei socotelile cu viața la 50 de ani.

Îmi cer scuze pentru modul ambiguu de redactare a textului, dar încă îmi revin după eveniment și mă pregătesc de un bypass.

Mult succes!

Edit: de bunăvoie și nesilit de nimeni nu cred că cineva se lasă de fumat, fie au un preț prohibitiv (nu prea contează), fie chiar nu mai poate fuma (deja zarurile sunt aruncate)", a scris acesta pe Grupul "Eu nu mai fumez, tu poți?", de pe Facebook.





Mulți fumători se declară neputincioși

În comentariile postării, multe persoane mărturisesc că au eșuat în încercarea de a renunța la fumat.



"Sunt persoane care se pot lăsa de fumat și persoane care nu pot, eu fac parte din ultima categorie, le-am lăsat și le-am luat de m-am plictisit, cred că am capitulat, ceva este în neregulă mine, nu le mai vreau, nu-mi plac, dar nu pot să le las, am încercat tot după părerea mea, din păcate, cred că-mi trebuie și mie o sperietură zdravănă ca să mă trezesc la realitate. Multă sănătate și succes la operație!"

"Și eu sunt în aceeași barcă, mă tot las de fumat de vreo 2-3 ani, 11 zile, 7 zile, o zi, 3 zile, 9 zile, astea sunt recordurile mele, și tot așa. Mi-e ciudă că mă tot întorc la țigară. Concluzia mea, nu există doar o țigară, că apoi le iei din nou din păcate.

Ideea e că nu mă las bătută, dacă tot mă chinui de 2-3 ani (nici nu mai știu exact,cunoscuții s-au obișnuit, mă întreabă mereu, azi ești nefumătoare sau mergi la o țigară?), trebuie să reușesc, așa că nu încetez să încerc, nu numai, sunt convinsă că o să reușesc."

"Mie prietenii îmi spun- Mă las de fumat sezonul 4, episodul 8, nici eu nu mă dau bătută, dar trebuie să mă pregătesc psihic mai bine. Îți doresc să reușești și sunt convinsă că o să reușim cândva."

Ce spun foștii fumători

"Chiar doriți să experimentați senzațiile tari de prin spitale din proprie inițiativă și înainte de vreme?"

"Se poate renunța la fumat, atâția oameni au făcut-o și atâția o fac în continuare! Totul ține de cum reușim să gândim. Ce alegem să punem în creier ca și idei, aceea creierul va "rumega".

Hai să punem gânduri bune, pozitive și constructive. Așa e și cu fumatul. Nu ne-am născut fumători (deși mulți dintre noi am fumat de la vârste fragede). Haideți să ne amintim asta, că nu ne-am născut pentru a fuma!

A fost o vreme când acest viciu era nimic pentru noi. Am fumat peste 30 ani, ajunsesem de ceva ani la două pachete pe zi. Pe 15 martie anul acesta am devenit nefumător. Metodele mele: post, rugăciune și multe lichide (apă, suc proaspăt stors de citrice îndoit cu apă, ceai neîndulcit).Bafta tuturor și multă sănătate! Se poate, trebuie doar să vrem cu adevărat."

"Eu am fumat 40 de ani și credeam că nu voi reuși niciodată, dar cu ajutorul unui medicament și multă ambiție am plecat pe a 3 lună de când nu mai fumez. Dacă am reușit eu înseamnă că toți cei ce vor să se lase reușesc."

"După 40 de ani de fumat m-am lăsat! Am 5 luni de cînd nu mai fumez, diferența e enormă, parcă am întinerit cu 10 ani! Sper și vreau să cred că nu o să mai fumez niciodată!"

Pentru cei care au nevoie de ajutor în lupta cu dependența de nicotină, Ministerul Sănătății a lansat Programul Național Stop Fumat, încă din 2007.

Este coordonat de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și susţinut cu ajutorul unei echipe de peste 60 de medici şi psihologi din peste 20 de oraşe din România.

Programul îşi propune să le ofere persoanelor care fumează acces la un tratament complet, ce îmbină consiliere psihologică de specialitate cu tratament medicamentos, pentru a îi ajuta să renunțe la fumal. Sfaturile specialiștilor StopFumat respectă în totalitate recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aliniindu-se altor programe de acest gen desfășurate pe tot globul.

Ce include Programul Naţional Stop Fumat

O linie telefonică cu apel gratuit (cunoscută sub numele de TelVerde: 0800 878 673) – orice persoană interesată de renunțarea la fumat poate apela această linie și intra în legătură cu un specialist pentru a primi mai multe detalii.

Consiliere psihologică privind renunţarea la fumat, sub forma unor întâlniri periodice cu un psiholog.

Acces la medicamente gratuite ce ușurează procesul de renunțare la fumat.

Despre succesul programului

Până în prezent, programul StopFumat a fost primit cu entuziasm de români și peste jumătate dintre participanți au reușit, cu ajutorul specialiștilor, să renunțe la fumat, rata de succes a tratamentului fiind de 60% dintre participanți.