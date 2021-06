Temperaturi de aproape 60 de grade la nivelul instalatiilor de joaca din parcurile din Arad

Temperaturi de aproape 60 de grade au fost masurate miercuri, 23 iunie, de reprezentantii unei asociatii din Arad, pe suprafetele instalatiilor de joaca din parcuri pentru copii in care nu exista copaci care sa asigure umbra, iar alte teste au indicat temperaturi similare pe spatiile cu beton sau asfalt din cartierele de blocuri.



Unul dintre reprezentantii Asociatiei Pro Urbe Arad, Ladislau Szoke, care a efectuat teste, a declarat ca "ceea ce se intampla in cartierele de blocuri este un fenomen tipic de insula termica urbana, unde temperatura este mult mai mare decat temperatura mediului ambiant".

"Ce auzim la stiri, temperaturile din unele orase, este vorba de temperaturi masurate in afara orasului si deasupra unor suprafete inierbate. Daca in oras se spune ca sunt 38 de grade Celsius, in cartiere foarte probabil sunt peste 45 de grade Celsius", a spus Ladislau Szoke.

In timpul masuratorilor efectuate in jurul orei 12,00, asfaltul avea 51 de grade, iar la doi metri distanta, pe iarba, au fost masurate la soare 38 de grade Celsius, in timp ce iarba de la umbra avea doar 27 de grade.

Suprafetele instalatiilor de joaca din parcuri pentru copii, precum tobogane sau leagane din plastic, aveau temperaturi cuprinse intre 57 si 60 de grade, insa dupa-amiaza, cand si soarele este mai puternic, acestea pot fi mult mai ridicate, spun reprezentantii Asociatiei Pro Urbe Arad.

Asociatia arata ca parcurile pentru copii, dar si cartierele de blocuri, trebuie sa aiba mai multe zone umbrite cu pomi, pentru a se reduce din disconfortul termic pe timpul verii.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare Cod rosu de canicula, valabila joi si vineri in sapte judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, in zilele de 24 si 25 iunie, in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si Maramures va fi Cod rosu de canicula, cu temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse intre 39 si 41 de grade, iar in nord-vest intre 35 si 38 de grade. In cursul noptii valorile termice nu vor cobori, in general, sub 20 - 24 de grade.

Potrivit sursei citate, pe parcursul zilei de miercuri, intre orele 12,00 - 22,00, in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor si Satu Mare este Cod portocaliu de canicula, timp in care se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 37 si 39 de grade, iar in cursul noptii valorile termice nu vor cobori, in general, sub 22 - 25 de grade.

Autoritatile din Arad au decis, marti, un set de masuri pentru diminuarea efectelor caniculei, intre care amenajarea de puncte medicale de prim-ajutor in zonele aglomerate, care sa fie dotate cu aer conditionat si sa ofere gratuit apa potabila. Miercuri, Primaria Arad a deschis doua astfel de puncte, in holul principal al Palatului Administrativ si in Catedrala Ortodoxa din zona Podgoria.

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a dispus identificarea, cu sprijinul autoritatilor locale, ONG-urilor si voluntarilor, a persoanelor vulnerabile si monitorizarea acestora. De asemenea, angajatorii trebuie sa analizeze necesitatea reducerii programului normal de lucru si limitarea activitatilor desfasurate in aer liber, in situatia depasirii pragului critic de 80 de unitati al indicelui de confort termic.

CJSU recomanda ca deplasarile pe strada sa se faca la primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, iar aglomeratiile sa fie evitate.

Conform recomandarilor transmise de autoritati, purtarea hainelor lejere, subtiri, deschise la culoare, a palariilor si ochelarilor de soare pot fi de folos.