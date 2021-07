Avertisment pentru turistii aflati in Grecia: temperaturi de 44 de grade Celsius

Temperaturi de foc in Grecia FOTO Pixabay

Turistii aflati in aceasta perioada in vacanta in Grecia au avut de luptat cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Joi, 1 iulie a fost una dintre cele mai calde zile din ultimii ani, maximele depasind 44 de grade.



Si la Atena s-au depasit +40 de grade, iar complexul Acropole a fost inchis pentru scurt timp, la miezul zilei. Valuri de caldura precum cel de acum s-au mai inregistrat in iulie 1987, 2000 si 2007. In iulie 1987 au murit peste 1.500 de oameni din cauza caldurii extreme.

Ads

Joi au fost +44,1 la Argos, +43,8 la Astros si +42 de grade la Larissa (Grecia). Cald a fost si in Turcia: +43,3 in Antalya, dar si in Cipru (+42,5 grade la Lefkoniko).

Caldura persista de ceva timp: la Argos a fost a opta zi consecutiva cu maxime de peste +35 de grade, iar la Larissa a fost a 11-a zi consecutiva cu peste 35 de grade, in trei zile fiind peste +40.