O tânără de 34 de ani, care trăiește în Italia, încearcă să își găsească prinții biologici din România, pe care nu i-a văzut niciodată.

Aceasta scrie pe pagina Copiii niciodată uitați ai României, de pe Facebook, că a crescut într-un orfelinat din Botoșani până la vârsta de 3 ani, când a fost adoptată:

"Salutări din Italia,

Mā numesc Petronela și sunt nāscutā la data de 24 iulie 1987 în Dorohoi, județul Botoșani.

Sunt în cāutarea mamei mele care se numește Calancea Viorica. Din spusele părinților mei adoptivi am crescut la orfelinat în Botoșani până la vârsta de 3 anişori de unde am fost adoptatā mai apoi de acești oameni minunați.

Din actele pe care le dețin, știu cā mama ar fi din Darabani și aș mai avea un frate, iar de tatā nu am fost recunoscutā în acte dar știu cā se numea Gheorghe Paval (Pavel).

Eu am fost personal in Darabani, dar nu am reușit sā îmi gāsesc mama, însā am descoperit cā tatāl meu este decedat și ar mai fi avut 2 copii cu a doua soție pe nume tot Viorica.

Chiar dacā nu am fost recunoscutā de tatāl biologic și nu mai este în viață, aș avea dorința sā il pot vedea mācar într-o fotografie.

Aș dori sā mentionez ca semn particular, am sprâncenele ridicate în sus așa zis (aripi de pasare), semn care l-au moștenit și copiii mei.

Scriu cu emoții acestei pagini în speranța cā cineva mā va ajuta sā îmi gāsesc mama si frații.

De aceea vā rog sā distribuiți anunțul meu în numār cât mai mare, numai cu ajutorul vostru oameni buni sper sā reușesc", își încheie tânăra postarea.





