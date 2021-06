Aproape trei sferturi dintre romani merg in farmacii cel putin o data pe luna

Gradul de satisfactie al populatiei fata de serviciile oferite de farmacii este unul ridicat, releva studiul "Servicii farmaceutice in Romania. Realitati si provocari post-pandemice", lansat marti, pe 15 iunie, la Palatul Parlamentului.

Aproape 45% dintre repondenti isi estimeaza starea de sanatate ca fiind buna, 30% dintre ei sunt in evidenta cu o boala cronica si peste 56% cumpara medicamente necompensate, evidentiaza acelasi studiu.

Cat priveste vaccinarea in farmacii, aproximativ o treime din respondenti au declarat ca s-au imunizat anti-gripal in ultimii ani dinaintea pandemiei de COVID-19, iar aproape jumatate ar plati pentru administrarea unui ser de personalul specializat din farmacii.

Potrivit vicepresedintelui Uniunii Farmacistilor din Romania, Razvan Prisada, studiul arata un nivel ridicat de satisfactie fata de serviciile actuale, asa cum le percepe populatia, dar si o cunoastere buna a serviciilor care sunt acum prestate preponderent in farmaciile comunitare.

Satisfactia fata de serviciile primite in farmacii, situata la un nivel foarte ridicat, este determinata de caracteristicile farmaciei (80%), atitudinea farmacistului, timpul acordat pacientului (78%), claritatea cu care a fost prezentata informatia (72%), disponibilitatea acestora conform nevoilor repondentilor (81%), costul medicamentelor (45%), precum si starea de sanatate, releva studiul.

Interactiunea pacient - farmacist este perceputa ca fiind una de calitate, politete (89%), interesul aratat (79%), disponibilitatea si respectul (87%) fiind variabile evaluate pozitiv de majoritatea repondentilor.

Ads

Din perspectiva pacientilor, cele mai utile noi servicii sunt considerate a fi testele pentru afectiuni cardiovasculare (23%), urmate de testele rapide pentru depistarea unor infectii - SARS-CoV-2, gripa sezoniera sau hepatita B si C (15% dintre respondenti) si determinarea glicemiei (12%).

"Nivel de satisfactie ridicat fata de serviciile actuale, asa cum le percepe populatia, increderea in informatiile primite de la farmacisti, ceea ce inseamna ca trebuie sa potentam, sa valorificam si mai mult rolul farmacistului, nu doar ca provider de medicamente. Studiul ne mai arata o cunoastere buna a serviciilor care sunt acum prestate, preponderent in farmaciile comunitare, dar o cunoastere insuficienta a altor servicii care sunt deja disponibile. Asta inseamna ca suntem obligati sa promovam mai bine serviciile pe care le poate oferi o farmacie si farmacistul din farmacie. In principiu, ne referim la serviciile generale, care nu necesita o autorizare speciala. Totodata, studiul ne arata un grad ridicat de acord de acceptabilitate a pacientilor pentru noi servicii farmaceutice care vor putea fi disponibile in farmaciile comunitare din Romania, ceea ce pentru noi inseamna ca va trebui sa extindem si sa implementam ideea de serviciu farmaceutic ca arie de cuprindere in cat mai multe farmacii, recunoscut si recompensat la valoarea sa reala", a sustinut Prisada.

Ads

Potrivit vicepresedintelui UFR, este "absolut necesara" ajustarea Legii farmaciei si a legislatiei privind exercitarea profesiei de farmacist.



Studiul a fost realizat de Centrul de Cercetari in Economie Comportamentala Aplicata/Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti, la solicitarea Asociatiei Distribuitorilor si Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR) si Colegiului Farmacistilor din Romania (CFR), pe un esantion de 1.003 de rezidenti din mediul urban, in varsta de 18 ani si peste. Datele au fost colectate online si telefonic, in perioada 14 - 26 februarie 2021.