Peste 30% dintre romani nu au un loc de munca si nici somaj. Pozitia pe care o ocupa Romania in clasamentul UE

In 2020, a crescut numarul persoanelor care nu au loc de munca in Uniunea Europeana, arata datele furnizate de Eurostat. In Romania, 30,8% dintre cetateni sunt in afara pietei de munca.

Ponderea persoanelor din afara pietei fortei de munca ca procent din populatia totala de varsta activa (15-64 de ani) a crescut anul trecut in Uniunea Europeana cu 0,5 puncte procentuale (pp), la 27,1%, statele membre cu cea mai ridicata pondere fiind Italia (35,9%), Croatia (32,9%), Grecia (32,6%), Belgia (31,4%) si Romania (30,8%), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

In contrast, cea mai scazuta pondere s-a inregistrat Suedia (17,5%), Olanda (19,1%), Estonia (20,7%), Germania (20,8%) si Danemarca (21%).

Comparativ cu 2019, in Uniunea Europeana cea mai mare crestere anuala a ponderii persoanelor din afara pietei fortei de munca s-a inregistrat in Spania si Italia (fiecare cu un avans de 1,6 pp in 2020), Irlanda (1,4 pp), Portugalia (1,2 pp), Bulgaria si Grecia (ambele cu 1 pp). In contrast, cel mai semnificativ declin a fost in Malta (minus 1,2 pp), Letonia (minus 0,9 pp), Romania si Croatia (ambele cu minus 0,6 pp) si Lituania (minus 0,5 pp).

In Uniunea Europeana, ponderea persoanelor din afara pietei fortei de munca ca procent din populatia totala de varsta activa a fost pe un trend descendent, scazand de la 32,3% in 2002 la 26,6% in 2019.

Persoanele din afara pietei fortei de munca, adica acelea care nu sunt nici angajate nici somere, nu sunt disponibile sau nu cauta sa-si gaseasca un loc de munca din diverse motive, de exemplu pentru ca sunt inscrise la studii, au grija de un membru al familiei sau au probleme de sanatate.

In timp ce ponderea femeilor si a barbatilor din afara pietei fortei de munca a fost in general pe un tren descendent in perioada 2002-2019, s-a inregistrat un trend ascendent in 2020, fata de 2019, pentru ambele genuri.

In cazul barbatilor, cresterea de 0,7 pp a fost cea mai ridicata inregistrata de la inceputul publicarii datelor. Pe de alta parte, ponderea femeilor din afara pietei fortei de munca a crescut cu doar 0,4 pp anul trecut. Este prima crestere pentru femei din 2002.

Disparitatea intre femei si barbati in UE a scazut din 2002 (cand era de 16,7 pp), ajungand la cel mai redus nivel in 2020 (10,7 pp).