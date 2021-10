Managerii celor mai mari spitale pentru copii din Capitală, Spitalul Grigore Alexandrescu și Spitalul Marie Curie, au arătat pentru Ziare.com dificultățile cu care se confruntă de mai bine de două săptămâni, de când unitățile medicale au început să fie asaltate de copii care sunt pozitivi la COVID-19.

Vârsta, spun cei doi șefi de unități sanitare, nu mai contează pentru că pacienții au de la trei săptămâni la 18 ani.

Ads

Niciun copil intubat la Spitalul Grigore Alexandrescu

"E un număr mare de copii cu COVID, noi avem 31 de copii, dintre care 10 sunt pe terapie intensivă. Niciunul nu este intubat, au forme medii. Grupa de vârstă afectată e de la zero la 18 ani. Nu are legătură din ce vedem noi cu școala ci mai degrabă cu faptul că părinții nu sunt vaccinați", a explicat pentru Ziare.com profesorul Alexandru Ulici, managerul Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din București.

Potrivit acestuia, unitatea sanitară are o nouă structură aprobată pentru tratamentul COVID. În prezent, se încearcă angajarea unor noi cadre medicale care să ajute personalul să facă față valului de pacienți care ajung la camera de gardă cu părinții.

Angajări de personal pe perioadă determinată

"Vrem să angajăm personal pentru o structură separată COVID pentru durata pandemiei, pe o perioadă determinată", a punctat Alexandru Ulici.

Modificări în structura personalului a făcut și managerul de la Spitalul de Copii Marie Curie din Capitală. Aici, 300 de copii se prezintă într-o gardă de 48 de ore. Chiar dacă nu toți dintre aceștia sunt pozitivi la COVID-19, numărul celor care ajung pe terapie intensivă e în creștere.

"Aproape toate paturile destinate copiilor cu COVID-19 sunt ocupate. Azi erau 30 de copii internați, avem 28 de paturi și șapte paturi de terapie intensivă. La terapie intensivă erau patru paturi ocupate și urma să fie ocupat un al cincilea. Ce e important de menționat e că micuții care ajung la terapie intensivă au și alte boli asociate", a declarat pentru Ziare.com Daniel Buzatu, managerul Spitalului de Copii Marie Curie din Capitală.

Ads

Manager Spitalul Marie Curie: "Nu ne așteptăm la nimic bun"

Nici în unitatea sanitară infecția cu virusul nu ține cont de vârstă.

"Avem copii de la câteva săptămâni care sunt infectați, la adolescenți. Părinții nu sunt vaccinați, spre deloc. Nu ne așteptăm la nimic bun. Va fi din ce în ce mai rău. Deja am făcut modificări în structura de personal în sensul că am împărțit secțiile în suspecți și infectați cu COVID-19. Am mutat personal din secții, încercăm să facem față acestui val pentru că e o perioadă foarte grea, cu peste 300 de prezentări la UPU într-o gardă de 48 de ore", a completat Daniel Buzatu.

Și medicul Mihai Craiu, pediatru la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului, atrage atenția că nu mai are locuri pentru a interna copiii în spital.

"Nu mai avem pe unde să-i punem. Lumea nu realizează că am ajuns în situația de a trebui să ne gândim pe cine trebuie să internăm primul. Evident că nu e nimeni, din punct de vedere moral, atât de stâncă, încât să zică: primul venit, primul internat. Sunt tot felul de emoții, de povești, de pacienți care sunt mai grav, dar am ajuns într-o poziție în care nu e ușor să fii medic de gardă în România astăzi", a explicat Mihai Craiu.

Ads

Vaccinul pentru copiii de la 5 la 11 ani, o speranță

Potrivit specialiștilor, valul patru al pandemiei are o caracteristică diferită de celelalte valuri, copiii fiind mai vulnerabili în fața virusului. Tocmai din acest motiv, posibilitatea ca cei cu vârste între 5 și 11 ani de a se vaccina cu serul Pfizer ar fi un lucru bun. Pfizer a depus un dosar prin care cere Agenţiei americane a medicamentului (FDA) să aprobe utilizarea vaccinului realizat împreună cu compania germană BioNTech la copiii din grupa menționată.

"La vaccin lucrează niște oameni specializați. Dacă ei spun că se poate atunci e ok", conchide profesorul Alexandru Ulici, managerul Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală.