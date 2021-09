Spitalele reîncep să trateze cu predilecție pacienți care suferă de coronavirus, în detrimentul pacienților cronici, avertizează asociațiile de pacienți. Deja, unitățile sanitare cu specific de boli infecțioase au ajuns să primească doar bolnavi cu COVID, cum e situația de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

"Nu am văzut nicio schimbare în sistemul de sănătate, va fi un dezastru pentru pacienți", atrage atenția Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC).

"Am trecut prin aceste valuri ale pandemiei și nu am învățat nimic. Lucrurile au rămas la fel. E foarte clar că în condițiile în care va crește numărul de pacienți diagnosticați cu COVID zilnic și va ajunge la un nivel foarte ridicat acest sistem de sănătate nu poate face față decât prin a închide porțile unei categorii de bolnavi și a deschide porțile altei categorii de bolnavi. Noi într-un an și ceva nu am făcut nimic: nu a crescut numărul de paturi la ATI, nu am îmbunătățit condițiile din spitalele modulare care sunt închise și curge apa prin ele", a explicat pentru Ziare.com Radu Gănescu, președinte COPAC.

Secțiile dedicate pacienților cu COVID sunt pline

Potrivit acestuia, există deja semnale că spitalele din țară au secțiile dedicate pacienților COVID-19 pline. Asta înseamnă că noi paturi sau chiar noi secții, dedicate în mod obișnuit pacienților cronici, vor fi realocate.

"Noi nu am văzut modificări în sistemul de sănătate sau în spitale. Orice decizie s-ar lua acum ar fi ca în 2020. Alte soluții nu avem. Știm că între timp pacienții cu hepatite, pacienții cu boli infecțioase au făcut parte din categoria celor care nu au intrat pe tratament. Toate aceste lucruri nu au fost schimbate după un an și jumătate. Nu s-a întâmplat absolut nimic", completează reprezentantul pacienților.

La rândul său, Vasile Barbu, președintele Alianței Naționale pentru Protecția Pacienților, susține că oamenii încep să se teamă să apeleze la medic, exact cum s-a întâmplat în valurile precedente.

"Oamenii se închid în acea carapace și dacă au o boală cronică ce trebuie evaluată periodic, la trei luni, la șase luni de zile, pacientul e împiedicat să mai ajungă în spital. Peste acestea se suprapune și reducerea capacității sistemului de sănătate de a face față solicitărilor. Oamenii știu acest lucru și preferă să amâne să se trateze la timp", a explicat Vasile Barbu.

Presiunea pe spitalele de primă linie e tot mai mare

De cealaltă parte, medicul Adrian Marinescu, infecționist la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, afirmă că este esențial ca și alte spitale să aloce, așa cum prevede legislația, măcar 15% din paturi - pacienților COVID-19, pentru a nu pune presiune doar pe spitalele de boli infecțioase sau pe cele de pneumoftiziologie.

"Ceea ce e important de zis este că nu poți să ții un oraș cum este Bucureștiul și să gestionezi toate cazurile de SARS-COV-2 cu două sau trei spitale. E clar că toate spitalele ar trebui să contribuie așa cum rezultă și din lege. Ordinul de ministru spune foarte clar că trebuie să existe un procent de minimum 15%, care poate să fie și mai mare, de locuri în spitale pentru infecții SARS-COV-2", a explicat medicul pentru Ziare.com.

Marinescu mai punctează că presiunea pe spitalele de primă linie e tot mai mare.

"De aici și complicațiile. Toate spitalele ar trebui să meargă cu circuit nu doar pe terapie intensivă. Dacă va exista acel procent de 15% la nivelul fiecărui spital nu va trebui să mai plimbăm pacienții dintr-o zonă în alta iar serviciul 112 va face o împărțire echilibrată în funcție de regiunea de unde este pacientul. Așa ar trebui să se întâmple în mod ideal", a conchis medicul.