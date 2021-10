Directorul Spitalului Județean Sibiu nu poate extinde secția de ATI: ”Riscăm să fim Constanța doi. Instalațiile nu sunt gândite pentru așa ceva”

Noul director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu, Daniel Chelcea, a declarat luni, pentru AGERPRES, că în momentul de faţă, dacă ar extinde capacitatea Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) pentru pacienţii cu COVID-19, ar risca să aibă loc un incendiu ca la Constanţa, din cauză că toate instalaţiile nu au fost proiectate în aceste clădiri vechi pentru a face faţă unui consum foarte mare de curent electric.

Întrebat dacă nu mai poate mări numărul de paturi ATI pentru bolnavii cu COVID-19 în SCJU Sibiu, Daniel Chelcea, a răspuns "ba da, hai să extindem ATI-ul şi să fim Constanţa doi!". "Lucrăm cu o infrastructură care este aşa cum e. Un pat de ATI consumă aproape doi kilowaţi. Sunt convins că instalaţiile nu sunt gândite pentru aşa ceva, pentru consumurile acestea", a adăugat el.

În prezent, la SCJU Sibiu sunt cele mai multe paturi ATI din judeţ pentru pacienţii COVID-19: 18 paturi în secţia ATI şi alte 10 paturi de Terapie Intesivă Intermediară în Secţia Clinică de Boli Infecţioase.

Luni, în prima zi de muncă ca director general al SCJU Sibiu, Daniel Chelcea, fost director al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), i-a chemat pe cei de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ca să instruiască din nou personalul medical din secţiile de Urgenţă, ATI şi Infecţioase, unde sunt trataţi bolnavii cu COVID-19. Chelcea spune că prioritatea sa este să vadă cum poate îmbunătăţi condiţiile pentru personal şi pacienţii din Urgenţă, ATI şi Infecţioase, trei secţii unde sunt pacienţii cu COVID-19 şi nu numai.

"Îi rog pe cetăţeni să aibă răbdare, dacă ajung la spital. Eu mi-am propus astăzi să văd Urgenţa, ATI, Infecţioasele, o să trec prin toate secţiile. Uşa mea este deschisă, dar nu pot să bag pe cineva în faţă, pentru că toţi sunt pacienţii noştri. O să fiu lângă colegi", a transmis Daniel Chelcea.

Cel mai mare spital public din judeţul Sibiu unde se pot trata bolnavii cu COVID-19 şi nu numai încearcă să facă faţă valului 4 al pandemiei cu multe clădiri afectate de lucrări, fiind vorba de opt şantiere, ceea ce reduce semnificativ capacitatea de a putea interna pacienţi în clădiri.

"Sunt opt şantiere în momentul de faţă. Dacă aş fi avut Neurologia funcţională, eram mult mai relaxaţi, pentru că făceam roşu (zonă cu pacienţi COVID-19) acolo. Era ca şi când ar fi fost un alt spital. Următorul pas este să văd şantierele. Şantierele sunt o problemă peste tot, îţi incapacitează foarte mult din activitate", a spus Daniel Chelcea.

Acesta se teme că va fi nevoit să transforme cel mai mare spital al judeţului Sibiu din nou într-un spital exclusiv pentru bolnavii cu COVID-19, dacă numărul de bolnavi cu această patologie va creşte şi mai mult.

"Da, categoric sunt îngrijorat de valul 4. Din păcate, există riscul să ajungem în situaţia ca să redevenim în totalitate 'roşu' (doar pacienţi cu COVID-19 n.r.). Nu pot să o exclud, sper să nu se întâmple sau să se întâmple cât mai târziu, dar asta depinde de ce vom avea ca şi evoluţie", avertizează Daniel Chelcea.

Dacă SCJU va putea interna doar pacienţi cu COVID-19 şi urgenţele, cum ar fi victimele accidentelor rutiere, atunci va fi o reală problemă pentru restul bolnavilor care au nevoie de spitalizare, dar care nu sunt infectaţi. Noul director al SCJU recunoaşte şi că frica de spital încă predomină la bolnavii care nu au COVID-19, dar se tem să nu ia boala dacă se internează.

"Ne putem extinde pentru cei cu COVID-19, numai dacă se renunţă la zona verde (pacienţi cu alte boli decât COVID-19 n.r.), ceea ce este o problemă. Sunt aproape doi ani de când pacienţii non-COVID nu s-au tratat în toată ţara. Există frica de a se trata a pacienţilor 'verzi' (fără COVID-19 n.r.), care consideră că sunt şanse destul de mari, asta nu e legat doar de Spitalul Judeţean Sibiu, că se pot infecta în spital. Un punct al proiectului meu de management este legat de comunicarea cu pacienţii şi comunicarea în rândul echipelor medicale, şi acolo sunt lucruri care se pot îmbunătăţi", a arătat Daniel Chelcea.

În calitate de medic militar, Daniel Chelcea a fost timp de trei ani directorul medical al Spitalului Militar de Urgenţă din Sibiu, iar în ultimul an director interimar al DSP Sibiu, după care s-a trecut în rezervă şi a fost singurul candidat la concursul de director general al SCJU Sibiu. Chelcea spune că este un avantaj experienţa acumulată în activitatea sa de conducere din instituţiile sanitare din judeţ, dar şi faptul că este medic.

"Mulţumesc pentru încredere, am primit o grămadă de feedback-uri în care pe de o parte am fost calificat ca "inconştient" în ce mă bag, pe de altă parte am simţit un suflu foarte pozitiv, şi din partea colegilor din spital şi din partea pacienţilor. Faptul că sunt medic este un avantaj foarte mare, că vorbim aceeaşi limbă eu şi colegii", a concluzionat Daniel Chelcea.

Chelcea este al şaselea director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu de la începutul pandemiei, ultimii doi fiind numiţi de Consiliul Judeţean ca manageri interimari, tocmai pentru a asigura o conducere acestui spital.

