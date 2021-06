Blocul de sterilizare al Spitalului Coltea din Capitala este defect de o saptamana, iar instrumentele folosite la operatii sunt trimise cu ambulanta si sterilizate la Spitalul Cantacuzino.

"Ne trezim ca se termina zilnic instrumentarul, blocul de sterilizare este esential pentru orice spital", afirma unul dintre medicii spitalului. Managerul sustine ca statia de sterilizare este veche, are peste 10 ani si ca este nevoie de piese care vor ajunge in 3-6 saptamani. "Am facut cereri pentru reinoirea aparaturii, dumnealor de unde sa ne dea, acesta este bugetul, nu este vina ASSMB", justifica el.

Dr. Marian Stamate, medic primar la Spitalul Clinic Coltea, cel mai vechi spital din Capitala, situat la kilometrul 0 si aflat in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, a explicat pentru News.ro situatia actuala a blocului de sterilizare al unitatii sanitare, situat in vecinatatea celor 5 blocuri operatorii care exista in spital.

Blocul de sterilizare este stricat de o saptamana, iar halatele medicilor si instrumentarul folosit la operatii sunt trimise la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino cu ambulanta spitalului Coltea, zilnic. In plus, spune medicul Stamate, la Spitalul Coltea exista o serie intreaga de probleme inca nerezolvate.

CT-ul spitalului este stricat de anul trecut, aparatul cu care se faceau colonoscopii s-a defectat si el, si, in plus, ATI-ul principal al spitalului sta gol de saptamana trecuta, de cand nu mai exista aici niciun pacient cu Covid 19. Acesta va putea fi folosit pentru pacientii cu alte afectiuni in afara de covid 19 dupa un aviz care trebuie sa vina de la DSP Bucuresti.

Medicul Marian Stamate, despre statia de sterilizare: "Sterilizarea instrumentarului la Cantacuzino este o solutie de avarie, ne trezim ca se termina zilnic instrumentarul"

"Nu este un aparat, este un intreg bloc de sterilizare pe care il avem, desemnat, delimitat ca atare, cu personal delimitat special, este un department al spitalului Sterilizarea. Este esential, si nu doar pentru un spital mic sau mare, ci pentru orice unitate sanitara, pentru ca nu poti sa ai instrumente sterile si nu poti sa executi nici consulturi, daramite interventii chirurgicale asa cum ar trebui, se sterilizeaza halatele personalului care intra in sala de operatie, materialul moale, campurile operatorii, sunt o gramada de instrumente, echipament medical, orice care vine in contact cu pacientul.

E o solutie de avarie, spitalul nu putea sa-si opreasca functionarea complet, numai ca se resimte in activitatea de zi cu zi acest lucru, deoarece cantitatea de instrumente si de material a scazut, banuiesc ca sterilizarea de la Cantacuzino este programata pentru ei, nu poate sa faca fata la doua spitale in acelasi timp, apar zilnic tot felul de probleme, ne trezim ca se termina zilnic instrumentarul, ceea ce inainte nu se intampla, asistentele sunt si ele destul de stresate pentru ca au niste ore pana la care trebuie sa faca impachetarea tuturor materialelor de sterilizat pentru ca trebuie sa plece masina cu ele la Cantacuzino, sunt niste restrictii importante in activitate. Daca ar fi fost executata mentenanta la timp nu s-ar fi ajuns aici", a precizat pentru News.ro medicul Marian Stamate.

Spitalul Coltea nu mai are aparat de colonoscopie, foarte util in cazul multor pacienti. Atunci cand functiona programarile se faceau pe termen lung, medicii fiind nevoiti sa prelungeasca de multe ori internarea pacientilor astfel incat acestia sa poata face aceasta investigatie.

Dr. Stamate: "Nu avem nici CT, e stricat de anul trecut, RMN nu am avut niciodata"

"Nu mai avem nici aparat de colonoscopie, si asa se faceau extrem de restrictiv, doar pentru pacientii internati, cu programari destul de lungi, ceea ce ne obliga sa tinem pacientii din restul sectiilor, pentru ca aceasta colonoscopie este facuta de colegii de la chirurgie generala, si noi cei din celelalte sectii trebuia uneori sa tinem pacientii destul de mult pe pat pentru a efectua astfel de investigatii endoscopice.

Ele se faceau cu programare, daca ar fi un numar de endoscoape si colonoscoape suficiente, nu am fi nevoiti sa prelungim artificial nici rata de spitalizare a pacientului, au fost situatii in care am prelungit internarile pentru ca pacientii sa faca aceste investigatii, acum nu mai este cazul ca nu mai merge.

RMN nu am avut niciodata, CT-ul e stricat de anul trecut, si oricum era un CT foarte vechi asupra rezultatelor caruia colegii radiologi ridicau dubii frecvente de executie si interpretare, acum s-a stricat de tot si nu mai trebuie sa tinem pacientii ca sa efectueze CT-uri", spune dr. Stamate.

ATI-ul principal al unitatii sanitare este gol de saptamana trecuta, de cand nu mai este internat niciun pacient cu Covid 19. Medicii asteapta un aviz de la DSP pentru a putea interna pacienti cu diferite afectiuni care au fost operati.

Dr. Stamate: "Bolnavii care se opereaza sunt dusi in ATI 2, care este intr-o alta aripa a spitalului, trebuie sa parcurgi niste holuri, trebuie sa astepti niste lifturi"

"Valul de Covid s-a dus, numai ca spitalul Coltea figureaza in continuare ca spital Covid la DSP, cu ATI-ul principal, cu ATI-ul mare noi stam gol, nu mai e niciun pacient in momentul de fata, dar nu s-a primit ordinul DSP-ului de a dezactiva acest ATI si toate circuitele spitalului care au fost afectate Covid. Deci la ora actuala, noi nu avem niciun pacient Covid dar suntem spital Covid si cu activitatea impactata in mod particular de aceasta situatie si in mod absurd. Pacientii au inceput sa vina, dar degeaba, pentru ca noi suntem cu spitalul amputat in momentul de fata. De saptamana trecuta, nu mai este in ATI niciun pacient cu Covid.

Bolnavii care se opereaza, numeric redus, evident, sunt dusi in ATI 2, este un ATI auxiliar, nou format, dar ATI-ul principal care este la acelasi nivel cu blocul operator si unde este normal sa stea pacientii in post-operator este blocat in mod artificial.

Asteptam decizia DSP-ului, intre timp ducem pacientii intr-o alta aripa a spitalului, acolo in cazul in care se intampla o urgenta in ATI este dificil de ajuns in blocul operator pentru rezolvarea urgentelor imediate, si pentru ORL si pentru chirurgie generala si asa mai departe, pentru ca trebuie sa parcurgi niste holuri, trebuie sa astepti niste lifturi, timpul se prelungeste, pe cand, asa, una doua din ATI-ul central ajungeai in blocul operator, e o problema absolut absurda si care impacteaza asupra vietii pacientilor, nu discutam in alti termeni.

Asta cu spitalul renovat e ... afara e vopsit gardul, inauntru leopardul, leopardul e lesinat, in coma, neavand de niciunele ca sa ne desfasuram activitatea. Colegii nostri de la Sighetul Marmatiei au tot ce le trebuie, colonoscoape, CT, RMN si asa mai departe si glumeau, spuneau "Pai plecati din mijlocul Capitalei, de la kilometrul 0, veniti la noi ca la noi este mult mai bine decat la voi!".

Au fost probleme la aprovizionarea cu manusi in cursul week-endului, halate, faci ce poti pentru pacienti, stim si simtim ca am putea sa facem mult mai mult dar nu avem cu ce, autoritatile nu se preocupa de finantarea acestor lucruri, de sterilizare, etc ", a declarat medicul Marian Stamate pentru News.ro.

Cum explica managerul unitatii sanitare problemele cu aparatura medicala.

Mircea Lupusoru, managerul Spitalului Coltea: "Statia de sterilizare este veche de peste 10 ani, piesele de care avem nevoie trebuie importate, dureaza intre 3 si 6 saptamani"

"Da, este adevarat, statia de sterilizare s-a defectat, se defecteaza si ele, acuma ce sa facem, este destul de veche, are peste 10 ani, cei care au constatat defectiunea au spus ca piesele de care avem nevoie trebuie importate si in conditiile actuale dureaza intre 3 si 6 saptamani. Noi am facut comanda, achizitia, noi ne-am miscat.

Avem o procedura demarata pentru un acord cadru pentru doi ani, avem mentenanta, problema este de piese, piesele nu exista, si daca ar exista si daca nu ar exista mentenanta, tot aia ar fi fost. Ne-au promis ca in doua saptamani incearca sa rezolve situatia (n.red firma care asigura mentenanta), le-am spus din momentul in care au constatat sa dea comanda ca sigur vom achizitiona dar stiti ca tot ce inseamna procedura de achizitie dureaza.

Nu e o problema in momentul de fata, noi avem un acord de colaborare cu Spitalul Cantacuzino si in baza acestui acord tot ce este noi sterilizam acolo.

Tot ce inseamna instrumentar, atat cel chirurgical cat si celalalt ajunge acolo. Avem un protocol si in baza protocolului toate piesele care trebuie sterilizate se aduna pana in ora 3 si jumatate de personalul nostru, sunt stranse in casete speciale, sunt transportate cu salvarea unitatii noastre insotite de personal specializat, duse acolo, acolo impreuna cu personalul de la Cantacuzino sunt sterilizate si readuse inapoi de catre personalul nostru si de catre salvarea noastra pentru a putea fi la dispozitie a doua zi dimineata.

Este pacat ca s-a defectat si aparatul de colonoscopie, a fost luat de catre firma care asigura reparatiile si service-ul si urmeaza sa-l reparam si pe acesta si pe altele pe care le avem, ca avem mai multe.

Am facut solicitari pentru reinnoire (n.red a aparaturii medicale uzate), pe lista de investitii au fost solicitate si aparate de sterilizare, un sterilizator nou cu plasma, au fost solicitate si endoscoape, si colonoscoape, doar ca daca acesta este bugetul, dumnealor de unde sa ne acorde, ca nu este vina ASSMB-ului.

Anul trecut noi am vazut, pentru ca am fost deschisi in toata aceasta perioada, aproximativ 17.500 de pacienti.

Eu, tot ce tine de mine consider ca am facut, de exemplu finantarea pentru un RMN a fost adusa in baza unui proiect sustinut de mine in fata celor de la Hidroelectrica si banii au fost dati ca sponsorizare urmand a se implementa si acesta doar ca dureaza, din pacate, totul dureaza.

Noi nu am avut probleme legate de echipamentele medicale - manusi, halate, am avut materiale sanitare tot timpul, de la inceputul pandemiei si chiar si acum, avem sprijinul celor de la ASSMB si in momentul de fata ne-au dat costume de protectie si nu avem probleme. In eventualitatea aparitiei unui val 4, putem asigura conditii pentru tratarea pacientilor Covid pozitivi", a explicat managerul Spitalului Clinic Coltea din Capitala pentru News.ro

Spitalul Clinic Coltea va primi curand aviz DSP astfel incat sa poata creste numarul de paturi pentru pacientii non-Covid, inclusiv in sectia principala de ATI care in acest moment este goala. O echipa DSP a verificat deja unitatea sanitara astfel incat sa fie indeplinite criteriile pentru acordarea acestui aviz.