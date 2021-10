Anunț îngrijorător de la un mare spital din Iaşi: mai are oxigen medicinal pentru câteva ore. ”Vom fi nevoiţi să folosim oxigen tehnic”

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi, de care aparţine şi unitatea modulară de la Leţcani, a anunțat că mai are oxigen medicinal pentru câteva ore. Medicii vor nevoiţi să le administreze pacienţilor oxigen medical (tehnic).

O circulară emisă de autorităţi în urmă cu câteva zile permite folosirea oxigenului medical la pacienţi, pentru depăşirea crizei pe care o traversează sistemul sanitar.

Ads

Medicul ATI Florin Roşu, manager al spitalului din Iaşi susţine însă că la Universitatea de Medicină şi Farmacie, este reticent faţă de această soluţie, afirmând că a fost instruit să folosească pentru pacienţi oxigen medicinal.

„În momentul de faţă din nefericire, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi mai avem stocuri de oxigen pentru cinci ore. Ulterior, vom fi nevoiţi să folosim oxigen tehnic, astfel încât pacienţii noştri să poată să beneficieze de acest tratament. Am semnalat aceste neajunsuri începând de azi dimineaţă, dorind să găsim o rezolvare. În continuare dorim ca pacienţii noştri să aibă parte de îngrijirile medicale corespunzătoare din toate punctele de vedere: din punct de vedere medical şi sigur, din punctul de vedere al siguranţei”, a declarat duminică, în jurul orelor prânzului, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul ATI Florin Roşu.

Întrebat care sunt dezavantajele folosirii oxigenului medical, tehnic, Roşu a răspuns că la şcoala de medicină a învăţat că pacienţilor li se administrează oxigen medicinal.



„Nu vă pot da aceste detalii. Eu în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie am fost trainuit să folosesc la pacient oxigen medicinal. Bănuiesc, nu pot să fiu sigur, că oxigenul tehnic este folosit pentru alte scopuri, cum ar fi sudura, sau ştiu eu ce alte modalităţi. Nu am de unde să ştiu. Încă o dată spun: am fost instruit în şcoala de medicină să folosesc oxigen medicinal”, a declarat medicul.

Totodată, întrebat dacă spitalul va folosi oxigen tehnic, medicul arată că există o circulară care aşa recomandă. Doctorul Florin Roşu spune că pentru el important este ca pacienţii să primească cea mai bună îngrijire.

Ads

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis pe 25 octombrie către Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, către Centrele Judeţene de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, către DSP Bucureşti, dar şi către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene o informare legată de uzul buteliilor de oxigen medical O93, în concentraţie de 90 – 96% ca soluţie viabilă care permite depăşirea deficitului tot mai acut de oxigen medicinal 099,5, cu o concentraţie de minimum 99,5%.

Într-un document prezentat de News.ro se arată că oxigenul medical O93 este produs cu ajutorul concentratoarelor de oxigen, la faţa locului, concentratoare care sunt dispozitive medicale reglementate. Chiar dacă oxigenul medical 093 nu este omologat ca medicament de uz uman, acesta este o soluţie foarte bună pentru depăşirea sincopelor în aprovizionarea cu oxigen medicinal şi nu există vreun risc legat de utilizarea lui, conform documentului.

Ads

Concentratoarele de oxigen şi produsul rezultat al acestora, oxigenul medical 093 sunt deja acceptate de sistemul public de sănătate, se mai arată în document. Concentratoarele se pot acorda prin închiriere, decontată de CNAS, pacienţilor, pentru recuperarea pulmonară post COVID-19, iar pacienţii îşi pot administra singuri oxigenul necesar, numai la indicaţia medicului însă.