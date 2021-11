La peste 10 luni de la startul campaniei de vaccinare anti Covid în România, țara noastră este încă departe de pragul de imunizare a 70% din populație, cel care ar avea un impact asupra răspândirii virusului și ar putea să o scadă.

Autoritățile par să fi eșuat în demersul de a-i convinge pe oameni că vaccinarea este sigură și reprezintă singura armă în lupta cu pandemia.

Ads

Secțiile ATI sunt pline, iar numărul deceselor raportate zilnic este de ordinul sutelor.

Recordul numărului de persoane care au fost vaccinate cu prima doză anti Covid a fost atins

miercuri, 27 octombrie, când au fost imunizate 111.556 de persoane.

De joi, 28 octombrie, numărul celor care au primit prima doză a început să scadă.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat că imediat după anunţul privind introducerea obligativităţii certificatului verde a crescut rata vaccinării, însă după ce Senatul a respins proiectul de lege referitor la introducerea certificatului verde în anumite domenii, numărul persoanelor care s-au prezentat la imunizare împotriva COVID-19 a scăzut brusc.

”Dacă ne uităm la succesiunea evenimentelor şi a zilelor, vedem următorul lucru: am avut o acoperire care nu a fost intenţionată, o coincidenţă de lucruri care au pornit într-o zi de joi şi vineri. Guvernul a decis introducerea pe anumite segmente a acestui certificat verde. De când a început implementarea acestei măsuri, asta însemnând săptămâna trecută, a început dezbaterea pe proiectul legislativ. Aceste două lucruri s-au suprapus. Nu s-au suprapus intenţionat, pur şi simplu aşa au ajuns lucruile”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul interimar al Sănătăţii a declarat că numărul persoanelor vaccinate a scăzut de la 110.000 la 46.000 în doar câteva zile.

În acest context, contribuția fiecăruia ar putea fi importantă, prin încercarea de a-i convinge pe cei apropiați, care au refuzat până acum vaccinarea, că este un demers care nu mai poate fi amânat, pentru siguranța lor și a familiei.

Ads

Am încercat să aflăm câți dintre cititorii Ziare.com au încercat să le explice apropiaților că vaccinarea anti Covid nu este nocivă și că doar așa se pot apăra de forme grave ale bolii, de spitalizare sau chiar de deces.

"Ați convins pe cineva până acum să se vaccineze. Cum?", este întrebarea pe care am adresat-o cititorilor Ziare.com pe pagina de Facebook, la care am primit sute de răspunsuri.

Mulți au ales vaccinarea după moartea cuiva apropiat, bolnav de Covid și acum încearcă să-i determine și pe alții

Ads

"Am pierdut-o pe mama. Nevaccinată. Măcar în ceasul al 12 lea, deschideți ochii, oameni buni!"

"Pe mine m-am convins, greu, dar am reușit în final să merg la prima doză, acum trebuie și la a doua. Mă felicit singură că am reușit."

"Da. Și nu am convins eu. Eu mi-am pierdut mama acum 6 zile, nevaccinata. S-a infectat cu Sars cov-2 dezvoltând o formă gravă de Covid, fatală."

"Cine a avut de învătat din tragedia mea a învatat. Restul, Dumnezeu cu mila."

"Nu eu, tu, el, noi trebuie să convingem pe alții să se vaccineze. Statul păcii ar fi trebui să fi venit din primăvară cu mesaje clare, pe înțelesul tuturor, să combată și chiar să interzică fake-newsurile, să nu eșueze atât de lamentabil. Dar au preferat să bea o bericică în birou la Orban, să ne declare mândrii că am învins pandemia, să apară peste tot fără mască, să ne lase pradă personajelor ca Soso, Haur, Bor, Fatalailor, coliva Ster, mari cantecaci etc. Am reușit să conving cel puțin o prietenă să-și facă vaccinul, deoarece are multiple comorbidități. După 14 zile de la prima doză, a făcut boala, dar acum se reface și e ok. Dar cu o floare nu se face primăvară."

Ads

"Pe mine m-a convins unu' care era să dea "ortu popii"!"

"Și eu cunosc 3 care convingeau lumea să nu se vaccineze. Unul e la cimitir, unul încă la spital, iar al treilea a scăpat."

"Și eu cunosc pe cineva care și-a convins părinții să nu se vaccineze. Au murit amândoi. De Covid.Take care."

"În fiecare zi încerc prin puterea exemplului."

"Prin propriul exemplu, adică le-am arătat hârtia și certificatul de vaccinare, pentru unii contează mult să îi încurajezi pentru că sunt dezinformați de unii."

"Pe soție, care datorită propagandei antivaccin era sceptică cu privire la eficiența sa, în ciuda faptului că atât eu, cât și ceilalți membri ai familiei suntem vaccinați de ceva vreme! Săptămâna trecută la vaccin mai era și o doamnă de 81 de ani pentru doza 3 și asta a liniștit-o, acum așteptăm să-și facă doză 2!"

"Eu cunosc persoane care s-au convins singure după ce le-au murit persoane dragi."

Ads

"Să se convingă fiecare, să-și ia informatia de unde trebuie și de la cine trebuie eu am făcut și a 3 doză și nu mi-a crescut nimic!"

"Părinții, care mi-au făcut vaccinurile obligatorii și din convingere, din frică de a nu ajunge eu, bolnavă de poliomielita, într-un scaun cu roțile. Acum eu am frică de a nu-i pierde, pentru că nimeni nu-i protejează, nici în biserică, nici în spitale, pentru alții sunt doar niște bătrâni care vor muri oricum, pentru mine sunt părinții mei, de neprețuit . Sunt vaccinați și cu a treia doză, știu că niciun vaccin nu este eficient 100%, motiv pentru care respectă și regulile de igienă și distanțare, dar au căpătat o șansă în plus la viață. La bolile cronice pe care le au, s-au vaccinat nu cu convingerea că nu vor muri de Covid, ci cu speranța că nu se va întâmpla asta."

"Da, pe părinții mei! La început prin puterea exemplului, apoi prin infectarea copilului meu, la final cu "amenințări". Am reușit! Marți vor face doza 2."

"Dar libertatea mea care din cauza voastră, spitalele fiind pline, și noi restul, milioane de patologii, copii care ar fi avut o șansă stau și se chinuie sau mor acasă, când voi ați sufocat sistemul sanitar și prin inconștiență și iresponsabilitate, lipsa de de educație și egoism maxim, pentru că totul se reduce doar la voi, eu ăla care acum n-am acces și toți copiii care nici în viitor nu vor avea acces, pentru că acum s-au epuizat resursele financiare pe 10 ani de acum încolo, cu noi cum rămâne??? Sau aveți doar voi drepturi, dacii liberi care efectiv acum își omoară semenii și tocmai au terminat o generatie întreagă, cea a bunicilor noștri????

Ads

Toată lumea civilizată a înțeles de luni bune, iar românii care realmente sunt pe primul loc la schingiuit și omorât în chinuri groaznice mii de animale zilnic, care își chinuie copiii și femeile zilnic (nu e țară cu mai mai multe victime violate, ucise, traficate, exploatate, copii vânduți de părinți, violență domestică greu de gândit măcar pentru o lume civilizată!), acești români acum sunt plini de drepturi și f sensibilosi!"

"Obținerea unui vaccin este o muncă titanică, niciun vaccin nu este perfect și liber de reacții adverse, puteți citi vaccinarea la om de-a lungul istoriei. Vaccinurile se îmbunătățesc după rezultatele pe care le obțin după vaccinarea în masă. VPO - vaccinul antipolio oral, cu virus viu atenuat, cel pe care mama mi l-a făcut, pe care eu i l-am făcut fetei mele, duce la paralizie post vaccinală la 2-4 copii dintr-un milion. Mi-a tremurat inima când i l-am făcut, să nu fie ea una dintr-un milion. Nu a fost ea, dar au fost alte 4 mămici care și-au îngrijit copiii paralizați de la vaccin. De curând s-a înlocuit vaccinul antipolio cu virus viu, cu altul cu virus inactiv, iîn ultimii ani nu s-au mai raportat cazuri noi de poliomielita. Sunt prea multe de spus, dar dacă va informați din surse medicale veți avea răspuns pentru toate întrebările dumneavoastră."

Ads

"Săracii oameni vaccinați dau o șansă libertății tuturor, contribuie la sfârșitul pandemiei, nu sufocă sistemul sanitar și nu ocupă paturile de la AȚI, lăsându-le nevaccinaților. Câtă compasiune prefecuta și care sfidează orice logică."

"Libertatea să ce? Libertatea de-a muri stupid într-una dintre cele mai grele și urâte morți? (chiar dacă ar fi de crezut teoriile conspiraționiste, credeți-mă, e preferabil să mori de vaccin decât de covid; sigur, ambele variante sunt că la ruletă rusească, e un singur glonț pe țeavă, dar nu știi care este al tău) . Libertatea de-ai omorî pe alții, chiar dacă tu scapi? Libertatea de-a vedea cum ne mor compatrioții (nu mai vorbesc, de prieteni, rude, vecini)?. Ce dacă majoritatea dintre ei sunt bătrâni; v-au ajutat să creșteți și v-au mângâiat juliturile la genunchi pentru a-i împinge acum, cu cinism, să moară? Libertatea de-a fi rușinea Europei, analfabeții și morții ei? Asta nu e nici libertate, nici credință, nici inteligență."

Ads

"Nu eu trebuie să te conving! Cei care aveți copii v-ați vaccinat copii cu vaccinurile obligatorii până la 14 ani? Ați știut ce conțin? Știți ce conține Paracetamolul sau orice alt medicament? Știți că Paracetamolul nu provoacă cancer la stomac peste 5, 10, 15 ani. Vaccinuriile astea nu le-a făcut bețivul satului, sunt rezultatul unor studii, sunt făcute de oameni de știință. Am făcut și a treia doză, fac naveta zilnic 20 de km cu microbuzul, lucrez într-un mediu unde microbii se transmit ușor, nu am fost niciodată răcită, gen fără gust și miros dureri de mușchi și cap. Cel mult am avut ușoare dureri de gât peste care am trecut cu maxim 4 pastile de Paracetamol. Nu ne face nimeni rău, noi singuri ne facem că ascultăm toate prostiile gen că ne bagă cipuri că murim de la vaccin,etc, prostii. Murim că ascultăm și credem prostiile unor proști!"





Mulți sunt în continuare împotriva vaccinării anti Covid



"Niște idioți! Bunica mea vroia marți să-și facă vaccinul și am sfătuit o să nu, bine că nu a făcut-o, că miercuri a fost diagnosticată cu Covid, ce se întâmpla dacă făcea vaccinul, de ce nu testați anticorpii și antigenul înainte de vaccinare?!"

Ads

"Da, am convins să NU se vaccineze (tata și soțul ), no hate, să se vaccineze cine vrea,la ei țin prea mult ca să îmi dau acordul pentru că încă nu sunt convinsă atâta timp cât este experimental."

"Nu sunt și nu voi fi de acord cu nici un fel de medicament produs chimic în scop comercial și bătaie de joc, că scapi cu noroc poate, dar urmările negative vor fi. Științific dovedit de când sunt vaccinurile, au murit mai mulți de vaccin decât de virus. Niciodată nu o să vezi ca statul să facă ceva ca tu să fii bine, doar suficient să supraviețuiești și să depinzi de sistem. Așa a fost mereu. Mulți ca și tine au scăpat și sunt bine, deoarece rugăciunea voastră are puterea de a ajunge la subconștient. Dacă știi ce spun vei înțelege. Eu de când nu mai consum chimicale din farmacii și nu fac vaccinuri, nu mă mai prinde răceala, gripa, etc. Am testat cu persoane infectate și nimic. Să nu uiți un lucru, corpul nostru are capacitatea de a se vindeca de orice boală, dacă știi cum să te rogi, meditezi, etc. Iar ca tratament pentru probleme grave le găsești în natură."

Ads

"Nu și nici n-am de gând, alții mă ciocane la cap să mă vaccinez din cauză că ei au fost constrânși să facă pasul asta și să nu fie singurii, să sufăr și eu cu ei."

"Sunt atâtea reacții adverse pe care eu personal le-am întâlnit sau auzit la cunoscuți. Este groaznic. Și eu tot pentru nu sunt! Ps. Foarte multe cazuri de vaccinați cu covid, stare gravă, ATI. Așa că nu mai merge nici minciuna cu mă vaccinez ca să nu fac formă gravă."

"Ei, cum se mai gândește guvernul asta la sănătatea noastră, ne pune pistolul la cap să ne vaccinăm, altfel suntem condamnați la moarte prin foame că ne pierdem locurile de muncă? Vedeți câtă grijă pentru sănătatea noastră? Încă nu va pute nimic? Dormiți în continuare, guvernul lucrează pentru voi!"

"Eu am convins să NU se vaccineze! Sinistre toate recomandările astea care te condamnă să te îmbolnăveșți în urmă vaccinării, tu nefiind bolnav până în momentul în care medicul ți-a băgat zeamă asta de varză în sânge!"

"Nu și nici nu am de gând s-o fac pentru că nici eu nu sunt de acord cu acest vaccin. Sunt alte tratamente cu care te poți vindeca de acest virus."

Ads

"Oare, cineva din România mai are încredere în raportările publice false și panicarde, numărul de cazuri de infectare la secţia AȚI, şi atâţia morţi cum afirmă presa şi televiziunea vândută și coruptă care pentru bani ne bombardează zilnic din ora cu panică?"



"Ăsta nu-i vaccin în primul rând. Și prea vor forțat să bage serul ăsta în noi, asta ar trebui să vă dea de gândit la toți, pentru că nu știm ce urmăresc cretinii ăștia. Guvernul României să se vacineze, dar nu populația! Este periculos acest vacin!"

"Încerc să le spun să nu se injecteze. Nu sunt ucigașă ca voi. Experimental, negarantat, expirat, nu prezintă incredere. Prea mulți morți cu zile din cauza încrederii în minciuni."

"Nu și nu sfătuiesc pe nimeni să facă un experiment pe corp o substanță necunoscută."

"De ce aș convinge pe cineva să se înțepe cu un ser experimental? Durează până la 10 ani crearea cu succes a unui vaccin sigur."

"Am convins să nu se vaccineze, prin simplul fapt că serul care li se va administra nu doar că nu funcționează, dar orice medicament fie el administrat pe cale bucală, anală, intravenos, este venin pentru noi. Postarea este de rahat, dar știați asta, da?"

Ads



Unora le este indiferent dacă cei din jur aleg sau nu imunizarea



"Nu și nici nu voi convinge pe nimeni, fiecare face ce vrea."

"Nici n-am încercat să conving pe nimeni, nu sunt medic, n-am autoritatea să conving."

"Io n-am reușit să conving pe nimeni, dar am un prieten marinar care a reușit să o convingă pe nevastă-să. I-a zis că nu mai vine acasă până nu se vaccinează, se duce la amantă, care e deja la doză a treia."



"Nu vreau să conving pe nimeni să se vaccineze sau nu! Fiecare are dreptul să facă ce vrea cu viața lui!"

"Nu, și nici nu mi-am propus acest lucru. Altfel unde mai este liberul-arbitru?"

"Sunteți proști, sunteți nebuni? Lăsați fraților să facă fiecare ce vrea. Fiecare e liber să ia decizii singur.Trebuie să-i convingeți voi?"

"Nu, și nici nu vreau să o fac! E alegerea fiecărui om ce dorește să facă. Eu mi-am făcut vaccin, restul să facă ceea ce vor! Dacă e cineva alergic la o substanță sau e bolnav și nu știe?"

"Un om matur are propria rațiune și este stăpân pe propriul corp. Decizia celuilalt raportată la propria persoană trebuie repectată. Suntem diferiți și gândim diferit. De ce aș încerca să conving pe cineva? Dețin eu adevărul absolut?"

Ads

"Nu am încercat să conving pe nimeni, fiecare trebuie să se convingă singur, eu am fost convinsă de doi doctori italieni la o emisiune din martie de la RAI Uno."

"Nu e treaba mea, fiecare se coordonează și decide cum vrea."

"O mare tâmpenie să încerci să convingi pe cineva de un lucru pe care el nu-l dorește!"

"Pe fiecare să-l convingă instinctul de conservare. Îi este frică mai tare de boală, face vaccinul. Îi este frică mai tare de vaccin,nu-l face. Simplu de tot,trebuie doar să-ți asculți instinctul."

"Eu încerc să îi conving pe toți că nu trebuie să convingem pe nimeni și că trebuie să lăsăm selecția naturală să își facă treaba."

"Nu are rost să convingi tâmpiții."



Pe unii îi deranjează subiectul și se înfurie



"Normal ar fi ca să se găsească cineva care să vă convingă să nu mai scrieți, panaramelor!"

"Să îl conving la ce, la moarte? La pușcărie cu voi!"