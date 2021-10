Maia Sandu devine liderul politic în care românii au cea mai mare încredere. Ce cotă are comparativ cu Klaus Iohannis SONDAJ

Președintele Republicii Moldova domină un top al încrederii românilor în lideri politici străini, potrivit unui sondaj de opinie realizat în septembrie.

Sondajul de opinie denumit ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false”, Ediția a III-a, arată că aproximativ 60% dintre români consideră că SUA și UE au mai degrabă o influență pozitivă asupra României.

Sondajul mai arată că încrederea în lideri, țări și organizații internaționale scade semnificativ, potrivit strategicthinking.ro.

Încrederea în țări și organizații internaționale

Românii au cel mai ridicat nivel de încredere în NATO (47,1% față de 59,3% în iunie și 49,4% în martie). 45,8% dintre români au încredere multă și foarte multă în Germania (față de 49,2% în iunie și 57,6% în martie) și 42,5% în Uniunea Europeană (față de 55% în iunie și 51,6% în martie). Dintre cei intervievați 40,3% declară că au încredere multă și foarte în Statele Unite ale Americii (față de 47,8% în iunie și 47,2% în martie). Încrederea în Rusia și China se situează sub 20 de procente. 16,2% declară că au încredere în Rusia (față de 17,9% în iunie și 16% în martie) și 13,5% în China (față de 16,8% în iunie și 19% în martie).

Încrederea în personalități internaționale

În Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, au încredere multă și foarte multă 28,8% dintre români. 25,9% dintre cei intervievați declară că au încredere multă și foarte multă în Joe Biden, președintele SUA (față de 36,4% în iunie și 41,6% în martie). În Vladimir Putin, președintele Rusiei, au încredere multă și foarte multă 21% dintre respondenți (față de 23,9% în iunie și 19% în martie). 16,4% dintre cei intervievați declară că au încredere multă și foarte multă în Victor Orban, premierul Ungariei, iar 10,1% în Xi Jinping, președintele Chinei.

Analistul politic Sorin Ioniță crede că Maia Sandu îl depășește la popularitate în acest moment pe Klaus Iohannis. "Sigur este peste Iohannis, care avea 29% în aprilie, înainte să dea cu ţara de pământ", spune Ioniță într-o postare pe Facebook.

Influența pozitivă a UE și a SUA asupra României

61,8% consideră că SUA și UE au mai degrabă o influență pozitivă asupra României. 16,5% din totalul eșantionului/populației este de părere că Rusia și China au mai degrabă o influență pozitivă asupra României. Ponderea non-răspunsurilor este de 21,8%.

NATO și apărarea României

55,7% dintre români sunt de părere că, în cazul unei agresiuni, NATO va apăra România (față de 66,6% în martie), în timp ce 37,9% consideră că, într-un astfel de scenariu, țara noastră va fi nevoită să se apere singură (față de 29,3% în martie). Ponderea non-răspunsurilor este de 4%.

”Starea de nemulțumire profundă instalată în societatea românească contaminează și încrederea în țări, organizații sau lideri internaționali. Românii rămân pro-occidentali convinși, marea majoritate apreciind că SUA și UE au mai degrabă o influență pozitivă asupra României. Totuși, diminuarea încrederii în repere precum Uniunea Europeană sau NATO reflectă în primul rând un fundal emoțional intens, marcat de anxietate și lipsa de orizont provocate de cele trei crize interne care afectează societatea românească – criza sanitară, criza social-economică și criza politică. În acest context, devine remarcabil faptul că dintre liderii altor țări măsurați, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află pe primul loc în topul popularității. Tendința de scădere a încrederii atât în entități interne, cât și externe subliniază o dată în plus nevoia critică de calmarea scenei politice și reconectarea actului de guvernare de agenda cetățenilor”, a declarat Remus Ștefureac, președinte al Strategic Thinking Group.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project (www.truestoryproject.ro), în perioada 15 – 27 septembrie 2021, este împărțit în cinci capitole, cel de al doilea capitol fiind dedicat încrederii românilor în țări, organizații și lideri internaționali.