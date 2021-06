Peste 20.000 de persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore, sub 10.000 cu prima doza

Numarul total al persoanelor vaccinate in tara noastra a ajuns la 4.715.262 FOTO CNCAV

20.564 persoane s-au vaccinat, in total, in ultimele 24 de ore, in Romania, potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea

impotriva COVID-19. Dintre acestea, 9.544 sunt la prima doza, iar 11.020, la a doua.

S-au raportat 5 reactii adverse, iar 130 sunt in curs de investigare.

Ads

14.463 au ales vaccinul de la Pfizer, 595, pe cel de la Moderna, 637 au preferat serul AstraZeneca si 4.869, pe cel de la JohnsonJohnson.

Numarul total al persoanelor vaccinate in tara noastra a ajuns la 4.715.262.