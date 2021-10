Sistemul sanitar din România, aproape de colaps. ”Este cea mai mare presiune pe care am avut-o în toată pandemia”

România înregistrează, zilnic, cifre record de îmbolnăviri și decese din cauza COVID-19, autoritățile anunță că nu sunt locuri la ATI pentru pacienții în stare gravă, se amână operații pentru pacienții cronici și cerem ajutor internațional pentru concentratoare de oxigen și pentru Tocilizumab. Sistemul sanitar pare să fi intrat în colaps, iar medicii au ajuns din nou în pragul epuizării.

Incidența națională este aproape de 6 la mie, iar cei care gestionează situațiile de urgență încearcă să găsească soluții însă și acestea sunt de moment pentru că valul 4 continuă să umple spitalele de pacienți în stare gravă.

Ads

Medicul Dorel Săndesc: ”Este dezastru!”

”Este cea mai mare presiune pe care am avut-o până acum, în toată pandemia, pe secțiile ATI. Sunt medici obosiți, epuizați după o perioadă lungă de solicitare.

Azi am făcut, ca de obicei, raportul de gardă video a secțiilor ATI din zona de vest a României. Este dezastru. Toate locurile sunt pline, în condițiile în care de ieri până azi s-au extins cu încă 15 paturi la Arad. În două ore s-au ocupat toate și în continuare mai sunt pacienți în UPU care mai așteaptă un pat la ATI”, a explicat Prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreședintele Societății Române de Terapie Intensivă pentru Ziare.com.

”Am putea avea scene dramatice ca cele din Italia la începutul pandemiei”

Medicul Dorel Săndesc spune că nu exclude situația în care, în curând, pacienții nu vor mai putea fi îngrijiți.

”Suntem într-o criză foarte mare, deja suntem într-o situație super dramatică pentru că reușim cu greu să primim pacienți undeva. În UPU stau mulți, ATI-urile sunt pline, nu putem exclude perspectiva ca în curând să nu-i mai putem pur și simplu îngriji. Putem avea scene dramatice ca cele văzute în Italia sau în alte țări la începutul pandemiei”, a spus vicepreședintele Societății Române de Terapie Intensivă.

Profesorul Săndesc spune că acum decontam urmările refuzului oamenilor de a se vaccina.

”Este dureros pentru că ne uităm la țările din vest și chiar la cele foarte apropiate de noi, cum ar fi Ungaria, vedem că deși au cazuri multe pozitive sunt foarte puține spitalizate și în ATI. Și acest lucru se întâmplă pentru că au atins gradul de imunizare colectivă, iar noi suntem foarte jos. Aceasta este cauza principală iar acum decontăm dureros”, a spus medicul.

Ads

Dr. Genoveva Cadar, medic șef ATI, Institutul Marius Nasta, București: ”Medicilor le e greu să aleagă pe cine trimit în ATI”

În Capitală situația este foarte gravă. Paturile la ATI sunt pline iar, când se eliberează un loc, acesta este ocupat practic instant.

”Este teroare, din toate punctele de vedere. Pacienții, nu numai că sunt pe toate paturile, dar sunt mulți pe secții, iar medicilor le este greu să aleagă pe care să-i trimită în ATI. Azi dimineață nu știau pe care să aleagă din vreo șapte pacienți. Atât este de gravă situația. Sunt foarte mulți tineri, față de valurile anterioare. Am pacient de 20 de ani, pacient de 31 de ani, de 38 de ani, de 40 de ani. Este dezastru. Până acum majoritatea erau vârstnici. Nu mai este așa.

Sunt forme foarte grave, evoluții foarte rapide, se degradează extrem de repede. Înainte evoluțiile se întindeau pe săptămâni, acum vorbim de zile. Personalul este epuizat. Sunt cu toții obosiți. Sunt aceiași oameni care trag de un an și jumătate. Nu s-au odihnit. Toată lumea a avut impresia că peste vară COVID-19 s-a oprit și a fost o perioadă de relaxare. A fost o perioadă de relaxare a îmbolnăvirilor însă a fost avalanșă de pacienți non-COVID, iar noi tot acolo am fost.

Ads

În acest moment, în secția ATI nu este niciun pacient vaccinat. Toți 15 sunt nevaccinați”, a explicat dr. Genoveva Cadar, medicul șef ATI de la „Marius Nasta”, pentru Ziare.com.

”Există riscul unor greșeli umane din cauza lipsei de experiență”

Pe lângă riscul de incendii, se pare că o altă problemă planează asupra secțiilor ATI COVID. Din cauza lipsei de personal, multe spitale sunt nevoite să improvizeze, aducând oameni fără experiență de pe alte secții.

”Problema este cu personalul medical. A fost nevoie ca din alte secții să se detașeze asistente care să lucreze în reanimare. Am redus foarte mult din programul operator. Săptămâna trecută nu s-a operat. Săptămâna aceasta am avut două urgențe și am operat și ieri și azi. În perioada non-covid aveam câte 10 operații pe zi.

Se tot vorbește de paturi, însă aceste paturi degeaba le punem dacă nu avem personal. Detașăm personal de pe alte secții dat trapia intensivă nu se învață peste noapte.

Ads

Este cu totul altceva față de celelalte specialități. Manevrele sunt mult mai complexe, iar curba de învățare este mult lungă. Nu poți să înveți să ventilezi noninvaziv un pacient într-o noapte.

Când lucrezi cu oameni fără experiență există riscul și unor erori umane. Există un stres și pentru noi ca medici că trebuie să supraveghem, însă cât poți să supraveghezi, pentru că nu poți să stai non-stop, dar și pentru asistente pentru că nici ele nu vor să facă greșeli. Toată lumea este, nu numai copleșită ci și speriată și stresată”, a mei explicat dr. Genoveva Cadar.

Dr. Adrian Marinescu, ”Institutul Matei Balș”, București: ”Cele 34 de locuri sunt aproape întotdeauna ocupate”

”Cele 34 de locuri sunt aproape întotdeauna ocupate. Ce reușim să eliberăm se ocupă cu pacienți aflați pe alte secții care se decompensează, situație care cel mai probabil se va menține și de acum înainte. Dintre pacienții aflați în ATI, 95% sunt nevaccinați. Restul de 5% sunt dintre cei care au o imunitate deficitară, cum sunt persoanele în vârstă, cu afecțiuni cronice, dar care efectul vaccinului a fost categoric mai slab”, ad eclarat dr. Adrian Marinescu, medic infecționist al Institutului Matei Balș din Capitală.

Ads

Se golesc secții și clădiri din spitale pentru a face loc pacienților critici

Soluția unor corturi sau TIR-uri ATI care nu sunt bine puse la punct nu mai poate fi luată în calcul, mai ales în această perioadă când temperaturile încep să scadă.

”Nu poți pune orice pentru că vine sezonul rece, în primul rând, apoi medicii ATI nu vor mai accepta să lucreze în orice condiții doar ca să creăm niște paturi pentru că se pot întâmpla accidente, iar în aceste cazuri tot ei sunt cei care vor răspunde. Nu vom mai accepta să lucrăm în spații improvizate.

Se fac eforturi foarte mari pentru a găsi soluții. Se alocă noi zone ATI. De exemplu, azi, am alocat o clădire întreagă de la Spitalului Județean din Timișoara, este vorba despre clădirea Ortopedie, pentru a muta pacienții critici și a câștiga astfel patru paturi. Aveam 7, acum avem 11”, a mai precizat profesorul Săndesc.

Spital modular, întârziat de scandalurile politice

”Este în derulare un proiect prin fonduri europene pentru construirea unor structuri modulare adecvate, cu toate dotările, cu toate condițiile și pe timp de vară și pe timp de iarnă. A mers foarte lent anul acesta în contextul blocajelor politice astfel că va mai dura până se va finaliza”, a mai precizat medicul.

Ads

O gură de aer ar fi transferul pacienților în străinătate, prin Mecanismul European de Protecție Civilă, însă această soluție trebuie decisă de autoritățile centrale. Doctorul Dorel Săndesc spune că aceasta ar fi ”o soluție în momentele de vârf maxim”.

În acest timp, medicii rezidenți sunt detașați în alte orașe pentru a îngriji pacienții COVID.

Avem mulți medici rezidenți detașați în mai multe zone. De exemplu, noi, Centrul Universitar Timișoara, avem medici detașați la Drobeta Turnu Severin, la Orșova, la Reșița, la Orăștie, Arad, Lugoj, Caransebeș, avem chiar și în Bistrița, apoi în alte spitale din Timișoara: Spitalul municipal, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul modular. Dar epuizăm și această resursă. Toți lucrează în zone COVID acum”, a mai spus dr. Dorel Săndesc.

Ce se întâmplă în prezent în România

1. Nu mai sunt locuri la ATI

Situația este dramatică la nivelul întregii țări. Conform raportului de miercuri, 6 octombrie, privind situația locurilor la ATI, în România nu mai exista nici măcar un pat liber pentru noii pacienți în stare critică. În același timp, în unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.569. Dintre acestea, 1.513 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 400 sunt minori, 377 fiind internați în secții și 23 la ATI.

Ads

2. Cerem ajutor internațional pentru oxigen și medicamente

România cere ajutor internațional pentru concentratoare de oxigen și pentru achiziția unui medicament folosit în tratarea pacienților cu forme severe și critice de covid-19. Se dorește achiziția a 12.700 de flacoane de Tocilizumab, potrivit hotărârii de marți, 5 octombrie, a CNSU. Autoritățile au anunțat încă de luni că va fi activat Mecanismul European de Protecție Civilă în contextul creșterii îmbolnăvirilor și a presiunii uriașe la care sunt supuse spitalele. De altfel azi, în toată țara, nu mai este niciun loc la terapie intensivă pentru bolnavii covid.

3. Spitalele cer echipaje permanente de pompieri de frica incendiilor

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, medicul Cristian Oancea, a solicitat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş ca un echipaj al pompierilor să fie alocat în permanenţă acestei unităţi medicale, pentru a elimina stresul posibilităţii izbucnirii unui incendiu din cauza vechimii instalaţiilor. Asta după ce săptămâna trecută a avut loc un incendiu devastator la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, soldat cu moartea a șapte persoane.

Ads

4. Autoritățile spun că în curând am putea avea 20.000 de infectări zilnice

Directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), medicul Adriana Pistol, afirmă că dacă populaţia va continua să nu respecte măsurile de distanţare fizică, de protecţie sanitară individuală şi dacă oamenii nu se vor vaccina România nu este „departe” de a înregistra 20.000 de noi infectări cu SARS-CoV-2 zilnic.

5. Masca redevine obligatorie în localitățile cu rată de infectare mai mare de 6 la mie

Măsura a început să fie aplicată de miercuri, 6 octombrie, după ce ordinul comun al ministerului Sănătății și ministerului Afacerilor Interne va fi publicat în Monitorul Oficial.

Conform documentului, în localitățile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în toate spațiile publice deschise. Vor fi exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise, persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepții se pot stabili, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Ads

6 . Școlile rămân deschise.

În prezent școlile rămân deschise chiar dacă incidența este foarte mare. Ordinul comun al mnisterelor Educației și Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, specifică faptul că rata de incidență nu se mai răsfrânge asupra școlilor. Astfel, o clasă sau o școală poate trece în sistem online doar în cazul suspendării cursurilor din cauza cazurilor confirmate.