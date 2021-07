Sindicatele din Sanatate se opun ca personalul medical nevaccinat sa plateasca testul COVID-19. Acuzatii la adresa Ioanei Mihaila

Sindicatul Promedica, USMR Alianta Medicilor si Federatia Hipocrat solicita ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, sa revina asupra deciziei ca personalul medical nevaccinat sa fie testat periodic de COVID-19 si sa plateasca acest test si doreste ca aceste costuri sa fie suportate de catre angajator.

Sindicatul Promedica, USMR Alianta Medicilor si Federatia Hipocrat au transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca saptamana trecuta, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca a fost definitivat ordinul care va impune testarea periodica a personalului medical nevaccinat, dar si obligativitatea platii testelor.

Ads

Reprezentantii Sindicatului Promedica, USMR Alianta Medicilor si Federatia Hipocrat solicita revenirea asupra acestei decizii, despre care afirma ca incalca drepturile salariatilor din sistemul medical, precizand ca, potrivit legii securitatii si sanatatii in munca, "masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori".

"Asadar, testarea personalului medical privind COVID-19 sau alte afectiuni precum HIV, hepatita etc. se poate face, dar costurile sunt suportate de angajator. Nu ne opunem ideii de a testa personalul medical, ci manierei abuzive si incorecte, prin care Ministerul Sanatatii si Guvernul inteleg sa faca acest lucru. Sa nu scapam din vedere faptul ca in perioada de varf a pandemiei, cadrele medicale era testate sporadic", se arata in comunicat.

Reprezentantii Sindicatului Promedica, USMR Alianta Medicilor si Federatia Hipocrat sustin ca unele cadre medicale doresc sa se adreseze instantei in legatura cu aceasta situatie.

"Exista reactii ale cadrelor medicale decise sa actioneze in instanta pentru aceasta situatie. In acest momente, consideram ca ceea ce poate ajuta este comunicarea eficienta, colaborarea, deschiderea autoritatilor catre personalul medical si nu incalcarea drepturilor. Respectul si recunostinta pentru "eroii in halate albe" si "oamenii din linia 1" declarate public sunt incalcate prin impunerea suportarii unor costuri ce nu ar trebui sa fie suportante de cadrele medicale, ci de statul care vrea sa isi protejeze cetatenii", a precizat sursa citata.

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, miercuri seara, ca a fost definitivat ordinul care va impune testarea periodica a personalului medical nevaccinat, dar si obligativitatea platii testelor. Ea a afirmat ca a prezentat premierului Florin Citu principiile dupa care se ghideaza proiectul. Mihaila a precizat ca sanatatea pacientului trebuie sa fie pe primul loc.

Sambata, Federatia "Solidaritatea Sanitara" a transmis un comunicat in care afirma ca obligarea la testarea periodica, pe costurile personale, a lucratorilor din sanatate care au imunitate constituie un abuz.

Ads