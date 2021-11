Una dintre cele mai mari sinagogi din Europa este inaugurată la Sighetu Marmației. Sute de evrei hasidici au venit în România VIDEO

Cea mai nouă sinagogă construită în Europa și una dintre cele mai mari din Europa este inaugurată vineri, 5 noiembrie, la Sighetu Marmației. La eveniment vor fi prezenți circa 500 de rabini din New York, Paris, Londra și Frankfurt.

Sute de evrei hasidici au venit începând de joi, 4 noiembrie, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner, aterizând pe aeroportul din Satu Mare. Rabinul lor șef, Aaron Teitelbaum, a ales să construiască sinagoga în România pentru că bunicul lui s-a născut în Sighetu Marmației, potrivit Digi24.

Sinagoga a fost construită exclusiv din fondurile comunității hasidice din New York. Nu se știe cu exactitate suma care a fost cheltuită pentru întregul complex. Numai Tora, cartea sfântă a evreilor ce va fi depusă vineri în sinagogă, a fost estimată la 360.000 de euro, potrivit sursei citate.

„Noua sinagogă, practic vorbim de un complex evreiesc a cărui construcție a început în 2017, care cuprinde noua sinagogă, un restaurant, o școală iudaică și un hotel. În viitorul apropiat, Sighetul va deveni un loc de pelerinaj pentru această comunitate”, a declarat Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației.

Sinagoga a fost construită pe locul Marii Sinagogi Ortodoxe, fost sediu al dinastiei de rabini Teitelbaum, fiind la acea vreme şi una dintre cele mai importante centre de cultură iudaică din Europa. Vechea Sinagogă a fost distrusă de trupele naziste în momentul retragerii, în octombrie 1944, potrivit portalsm.ro.

Porțile cimitirului evreiesc de pe strada Botizului din municipiul Satu Mare au fost deschise, joi, 4 noiembrie, special pentru evreii sosiți din New York.

Ei au transmis mesaj de pace pentru români, declarându-se emoţionaţi să revină “acasă”.

“Sunt din Brooklyn New York, născut și crescut în New York, dar tatăl meu este de aici. Bunica mea s-a născut aici, în Satu Mare, la fel și părinții mei. Sunt om de afaceri și am contribuit la noua sinagogă și sunt foarte mândru de asta”, a spus unul dintre evrei, potrivit presasm.ro.