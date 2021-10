Directorul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, medicul Florin Roșu, spune că a observat o schimbare de simptomatologie îngrijorătoare la pacienții COVID internați în ultima perioadă.

Medicul spune că a cerut prelevarea de probe de la câțiva pacienți pentru a fi efectuată secvenţierea şi a se stabili dacă este vorba de o nouă tulpină, care ar urma să fie încadrată drept "românească" la nivel internațional. "Răspunsul îl vom afla peste două săptămâni", a precizat managerul de la spitalul din Iași.

"Din nefericire, am observat o modificare în simptomatologia pacienților COVID care sunt infectați cu varianta Delta. Eu vă spun ce am observat noi şi de ce am ajuns să credem că poate fi o nouă tulpină.

Din punctul de vedere al simptomatologiei, pacientul vine în spital cu un necesar mic de oxigen, undeva între 3 şi 5 litri de oxigen pe minut, apoi observăm o degradare accentuată şi rapidă, necesarul de oxigen ajungând până la 25 de litri pe minut.

În acest moment intervenţia colegilor de terapie intensivă devine necesară, dar pune probleme foarte mari din punct de vedere al îngrijirii pacienților. Acest semn e mai mult decât îngrijorător. Poate e aceeași tulpină delta, dar și-a schimbat tipicul sau discutăm despre o altă tulpină", a declarat medicul Florin Roșu pentru News.ro.

La fel ca în restul țării, și secțiile de Terapie Intensivă din Iași sunt arhipline în ultimele săptămâni. Județul Iași are constant peste 700 de îmbolnăviri noi de COVID confirmate zilnic.