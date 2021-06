Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a transmis sambata, 26 iunie, ca sustine modificarea legislatiei si inasprirea pedepselor pentru cei care comit infractiuni de mediu. Berceanu spunce ca aproape in fiecare zi se constata ca administratii locale ingroapa deseuri pe care le acopera cu pamant.

"Ce inseamna aceasta lege? Inseamna ca prin amenzi si pedepsirea cu inchisoarea reduci intentia faptasului de a face aceste lucruri", afirma Berceanu.

"In fiecare zi, aproape, descoperim cate o primarie, deci nu cetateni, cate o primarie care ingroapa deseuri undeva si pune pamant deasupra si in fiecare zi descoperim locatii in care se ard deseuri. Deci e obligatoriu sa avem o legislatie care sa elimine, sau sa limiteze aceste manifestari care ne pun sanatatea in pericol", a declarat comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, sambata, intr-o interventie la Digi 24.

El a aratat ca legislatia are in primul rand rol preventiv, subliniind importata implicarii civice atunci cand se constata infractiuni de mediu.

"O legislatie puternica in primul rand are rol de preventie si in al doilea rand avem nevoie de cetateni cetatenii sunt cele care ne dau informatiile vizavi de aceste depozitari ilegale sau arderi ilegale, in cele mai multe din cazuri, pentru ca ei sunt cei care trebuie sa fie cei ai ingrijorati vizavi de ceea ce se intampla in jurul nostru sau in jurul lor", a adaugat oficialul Garzii de Mediu.

Octavian Berceanu sustine ca in ultima perioada situatia privind arderile ilegale s-a imbunatatit "considerabil, masurabil chiar" in Bucuresti, insa subliniaza ca in tara inca mai exista zone in care dupa lasarea noptii se ard ilegal deseuri.

