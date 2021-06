Romania renunta la 4,4 milioane de doze de vaccin in luna iunie, pentru un management mai eficient al stocurilor

Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat ca in luna iunie in Romania trebuiau sa fie livrate peste sapte milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, dar vor ajunge in tara noastra 2,6 milioane de doze, masura fiind luata pentru a exista un management eficient al stocurilor existente.

Andrei Baciu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca nu doar in Romania, ci peste tot la nivel european, s-a ajuns la un surplus de doze de vaccin.

Astfel, din acest motiv in perioada urmatoare au fost suspendate mai multe doze care urmau sa ajunga in tara noastra in luna iunie.

"Pentru perioada urmatoare, dat fiind faptul ca exista un surplus de doze, tocmai pentru a avea un management cat mai eficient s-a discutat si s-a transmis o suspendare a unui numar de doze. Pentru dozele de vaccin produse de Biotech/Pfizer pentru luna iunie trebuia sa primim un total de 4.366.444 de doze de vaccin, insa ca urmare a solicitarii de a le tine in hold pentru o perioada vom primi 1.928.160 doze de vaccin Pfizer/Biotech", a afirmat Baciu.

El a explicat care este situatia si cu celelalte vaccinuri anti-COVID-19.

"Pentru Moderna trebuia sa primim 835.200, pentru perioada urmatoare, am suspendat cateva transe astfel ca vom avea livrari de 128.400, pentru AstraZeneca vom primi 167.200 de doze pentru luna iunie. Pentru vaccinul produs de Johnson and Johnson nu se suspenda dozele si transele saptamanale, acestea vor fi desfasurate dupa acum au fost anuntate. Am primit pana acum 144.000 in prima saptamana, in a doua saptamana am primit 61.800, vin 48.800 saptamana aceasta, urmatoarea saptamana 41.400, iar in ultima saptamana vin 115.920", a afirmat secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii.

El a precizat ca din cele peste sapte milioane de doze de vaccin Romania va primi 2,6 milioane.

Ads

"In total trebuiau sa fie livrate in luna iunie 7.103.160 de doze de vaccin insa pentru a avea un management eficient al stocurilor existente vor fi livrate 2 635.680 de doze de vaccin", a transmis Andrei Baciu.