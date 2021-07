Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat marti, 6 iulie, ca 117 centre de vaccinare fixe si-au sistat temporar activitatea, iar pentru 371 de centre programul de lucru a fost redus.

"In saptamana precedenta am reevaluat eficienta centrelor de vaccinare fixe. Circa 80% din centrele de vaccinare fixe vaccineaza mai putin de 25% din capacitatea de vaccinare alocata fiecarui flux in parte. Motiv pentru care, la acest moment, 117 centre de vaccinare fixe si-au sistat temporar activitatea.

Ads

Avem 371 de centre pentru care a fost redus programul de lucru si de asemenea a fost redus numarul de fluxuri in centrele de vaccinare care au ramas active. In perioada urmatoare vor fi de asemenea continuate aceste masuri de eficientizare, de a mentine un echilibru corect intre costuri", a aratat el, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatului Victoria.

Valeriu Gheorghita a subliniat ca eficientizarea costurilor nu vizeaza personalul, care isi va continua activitatea in centrele din mediul rural, ci costuri legate de chirii, servicii de curatenie sau dezinfectie. El a aratat ca o astfel de masura va permite accelerarea campaniei de vaccinare in rural.

"In perioada urmatoare probabil ca vom avea mult mai multe centre care vor avea activitatea sistata temporar, incat sa existe o uniformizare a acoperirii geografice la nivelul fiecarui judet, pentru a asigura un acces cat mai bun al persoanelor la vaccinare", a spus Valeriu Gheorghita.

Pe de alta parte, el a aratat ca este posibila o revenire foarte rapida la structura initiala a centrelor de vaccinare fixe, in momentul in care cererea va creste.

"Noi anticipam ca in urmatoarea perioada vom avea o adresabilitate in crestere in ceea ce priveste vaccinarea Covid-19, ca urmarea a potentialului variantei Delta de a deveni dominanta in randul populatiei, la nivel global. De asemenea, asa cum sunt datele estimate si preconizate la acest moment, foarte probabil ca si in tara noastra vom avea o crestere a numarului de cazuri cauzate de tulpina Delta", a spus el.

Referindu-se la campania "Orasul vaccineaza satul", Valeriu Gheorghita a precizat ca pana la acest moment au fost initiate actiuni de vaccinare cu ajutorul echipelor si centrelor mobile in 1.792 de localitati din mediul rural (reprezentand 62,6% dintr-un total 2.862 de comune). Cu ajutorul celor 871 de echipe mobile au fost vaccinate peste 91.225 de persoane.