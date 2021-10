Mulți români își fac griji că nu vor reuși să plătească facturile la gaze și energie electrică după scumpirile din ultima perioadă, iar situația este problematică mai ales pentru cei care locuiesc la casă și au încălzire chiar pe bază de gaze sau energie electrică.



La nivelul Guvernului se discută mai multe soluții. Liberalii au trei propuneri pentru facturile majorate la energie din această iarnă, plafonarea preţului la energie, compensarea unei părţi din factură şi, în cazul în care nu poate fi plătită factura, amânarea plăţii.

Ads

Și USR a prevăzut în programul de guvernare implementarea a patru măsuri „urgente” pentru rezolvarea crizei preţurilor la energie.

Acestea sunt reducerea temporară a TVA de la 19% la 5% pentru energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii casnici şi non-casnici şi eliminarea accizei pentru energie electrică, acordarea de credite fiscale pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate din creşterea facturii la energie şi gaze naturale, exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic şi Subvenţii temporare pentru CET-uri.

Până la adoptarea unui plan concret, oamenii caută la rândul lor idei salvatoare.

Este cazul unei tinere care cere păreri pe tema încălzirii locuinței:

"În contextul scumpirilor la nivel național și european a gazelor naturale și a curentului electric, vă întreb ce soluții alternative există pt încălzirea unei case cu etaj, (130mp) cu încălzire în pardoseală?

În momentul de față avem o centrală pe gaz (Viessman) + un boiler de 200 l (care funcționează ca serpentină și care poate fi și alimentat electric, în cazul în care se renunță la gaz).

Inițial, în 2016, am pornit pe ideea pompelor de căldură, însă când am ajuns la momentul achiziționării lor, am calculat și introducerea gazului era mai accesibilă.

În anii trecuți cel mai mult venea factura la gaz 680 lei, acum îmi e groază să mă gândesc cât va fi, curentul deja e dublu față de cât a venit anul trecut în aceeași perioadă.

Aștept cu interes ideile voastre, în special pentru încălzirea locuinței, dar și orice altă idee de a scăpa de plata facturilor și independența energetică", a scris aceasta pe grupul "Mutat la țară - viața fără ceas", de pe Facebook.

Ads





Soluții, consum și costuri



"Noi avem o casă de 200 m pătrați, izolată cu polistiren de 10 cm, centrală pe lemne, puffer de 1000 l și anul trecut am avut termostatul lăsat în casă la 23 grade și un consum de 3000 lei toată iarnă (aproximativ), din septembrie până în aprilie. Suntem foarte mulțumiți; instalația toată ne-a costat 16.000 euro."

"Noi avem șemineu tip centrală. Încălzește 125 l de apă, care încălzesc o casă de aproximativ 200 mp. Consumăm sub 15 m de lemne pe o iarnă, adică începând din urmă cu 3 săptămâni, când ni s-a făcut rece, până primăvara. Este foarte avantajoasă pentru noi."

"Pompele de căldură pot fi soluția. Tocmai am revenit din Franța, și acolo am înțeles că s-a interzis deja încălzirea pe păcură (fioul) și cea cu gaz urmează. Multă lume de acolo se interesează de modalități alternative, și pompă de căldură + panouri solare (voltaice și mai bine, se pot scădea din costuri vânzând surplusul de energie în rețea) sunt una dintre ele."

"Ar fi pentru apă caldă metodă Jean Pain, iar pentru gaz, biogazul.

Ads

La prima, se folosesc resturi vegetale umede care, prin macerare aerobă degajă caldură, absorbită parțial de o serpentină din țeavă neagră, introdusă într-un cilindru înalt de 2 m, cu diametrul de 5 m, delimitat de plasă de sârmă în interiorul căruia se astupă serpentină cu resturi vegetale umede.

În interiorul acestui cilindru se poate introduce alt cilindru din beton, sau alt material rezistent, în care, de asemenea se introduc resturi vegetale cam două treimi, după care se astupă etanș cu un capac semisferic ce are la mijlocul lui montată o țeavă cu robinet. Prin manevrarea anaerobă de această dată, se va obține biogaz.

În urmă macerării complete care durează mai multe luni, se obține mraniță. Și tot așa. Rezultă apă caldă, gaz, fără a aprinde nimic, fără accize, fără TVA, fără certificate verzi, fără lemne scumpe."

"Noi avem centrală pe lemne Viadrius, puffer de 1000l, boiler de 120l, 9 calorifere, casă izolată cu polistiren extrudat de 10cm, mansardă cu vată de sticlă de 10. Casă 120 mp. Noi încălzim cu bricheți Ruf. Facem focul o dată pe zi când nu scade sub -5. Folosim aproximativ 1 bax jumătate (15 bucăți de bricheți). Acum s-au scumpit și ăștia. Dar ce am calculat, după socotelile de anul trecut și scumpirilor din acest an, vom ajunge la 590ron/lună, factura la curent momentan a venit pe septembrie 105 Ron."

Ads

"Cărbuni petrolieri, huilă, lignit sau boabe de porumb. În cazul în care vreți să faceți o investiție care costă ceva bănuți."

"Am schimbat acum 1,5 luni centrală pe lemne cu pompă aer-apă Nibe, (încălzirea în pardoseală existență). Cost 7.000 euro +2.000 euro montaj. Deocamdată e totul perfect: 1,5 luni apă caldă și o lună de încălzire 22 grade, casă cu etaj de 135mp, consum total - 310kw (250 lei)."

Cele mai bune variante - Casă cu suprafața mică, izolație foarte bună sau investiții

"Cea mai bună variantă este o casă cu o suprafață mică. Nu trebuie să construim case sperând că vom locui împreună părinți, copii, bunici, nepoți.

Ce suprafață credeți că este utilă și eficientă pentru o familie care are 2 adulți și unul sau 2 copii? 18 ani trec repede și este posibil și mai mult ca sigur să rămâneți doar două persoane într-o casă cu 4-5 camere, iar costul întreținerii va fi din ce în ce mai mare."

"Cea mai bună variantă de încălzire este să izolezi mai bine casa. Nu vă mai gândiți la soluții care mai de care, dacă izolația este slabă."

Ads

"Plăci fotovoltaice. Cel mai sigur. Buhnici pe YouTube are o mulțime de videouri. Altceva nu aș face, chiar dacă poate fi mai costisitoare implementarea unui astfel de sistem. Salvează facturile. Și nu mai cumperi nici lemne sau alte consumabile."

"Alternative sunt, dar cu cât vrei factură mai mică cu atât investiția inițială e mai mare, de exemplu o pompă geotermală cu un sistem fotovoltaic bun, putem tinde spre independență, dar costul inițial e enorm, cu cât suntem mai săraci, cu atât plătim mai mult facturile, ironia sorții."

"Eu cred că majoritatea dintre noi nu ne dăm seama că suntem în față unei schimbări de paradigmă. Gazul anul trecut era aproximativ 130lei/mw, anul asta e 310 lei/mw.

Soluțiile vor fi pe două direcții: consum mai mic și surse regenerabile. Cine se va încăpățâna să spere la prețuri mici sau să investească în alte metode de încălzire tot pe combustibili fosili își va cheltui toți banii pe energie.

Orice ban investit în izolație făcută cu cap, soluții de încălzire cu pompe de căldură, panouri fotovoltaice sau eoliene sunt o investiție în viitor. Chiar dacă acestea nu vor asigura 100% din consum, nu sunt o soluție miracol ce se "amortizează" în 2 ani și nu ne fac independenți energetic peste noapte. Sunt un pas mai mic sau mai mare într-o direcție bună. Lemnele, peleții sau gazul ars anul asta sunt niște bani dați care nu mai "amortizează" nimic."

Ads

"Cea mai bună investiție sunt panourile solare și pompă de căldură, e adevărat că necesită o suma consistentă de bani la început."





Calcule detaliate pentru încălzirea cu gaze, energie electrică, peleți, lemne sau bricheți

"Maxim 680 lei/luna pentru încălzirea cu gaze înseamnă cca 400 mc/luna sau cca 4400 kWh/luna energie termică. Necesarul termic mediu orar pentru locuința de 130 mp este cca 6,11 kW (acesta l-am specificat aici doar pentru un ordin de mărime a capacității termice aferente sursei generatoare de căldură).

Pentru cei cca 6,11 kW consumul anual de energie termică ar fi în jur de 16 000 kWh/an. Dacă pentru sezonul de încălzire 2021-2022 prețurile se vor stabiliza, se va ajunge la:

1. gaze: 0,5 lei/kWh atunci costurile per sezon vor ajunge la 16000 kWh/an x 0,5 lei/kWh = 8000 lei/sezon;

2. energie electrică prin rezistente: 0,9 lei/kWh atunci => 14 400 lei/sezon;

3. energie electrică prin pompă de căldură aer/apă: 0,9:3=0,3 lei/kWh => 4800 lei/sezon;

4. peleți, randament 85%: 0,28 lei/kWh => 4480 lei/sezon;

5. peleți, în condensare: 0,24 lei/kWh => 3840 lei/sezon;

6. lemne de foc, randament 85%: 0,2 lei/kWh => 3200 lei/sezon;

7. bricheti din paie, randament 85%: 0,16 lei/kWh => 2560 lei/sezon.

Ads

Nu am supus analizei și alți combustibili/surse de energie deoarece cel târziu din 2025 ar trebui să între în vigoare și taxele pentru poluare."





De ce nu este o soluție încălzirea cu lemne, pe termen lung

"Nu vă grăbiți, e posibil că la anul prețurile să mai scadă, deși nu cred că vor mai ajunge vreodată la prețul de dinainte de creștere.

Încercați să faceți un contract care să vă asigure preț fix măcar 6 luni, să nu aveți surprize la iarnă. Și prețul curentului a crescut, deci nu cred că e o variantă prea bună pentru a vă proteja de această creștere din acest an. Mult curent e produs tot cu gaz, deci deocamdată prețurile sunt dependente.

Poate că acum alte soluții, gen centrală pe peleți, par mai eficiente, pentru că prețul acestora nu a crescut, dar pe termen mediu, dacă luați în calcul costurile cu schimbarea centralei, nu cred că ieșiți mai bine.

Și prețul peleților va crește, pe de o parte pentru că trebuie reduse tăierile de arbori, este presiune mare și cred că până la urmă vom reuși să reducem furtul de lemn, iar în acest caz, cei care cumpărau lemn furat, mai ieftin, vor crea cerere suplimentară pe lemnul legal, și prețul acestuia va crește.

Ads

De asemenea, dacă mulți caută să scape de gaz și să treacă pe lemn/peleți, nu numai că va crește și prețul combustibilului, dar și al centralelor.

Ar fi o variantă lemnul sau peletul în cazul în care aveți o sursă proprie de lemn și/sau o presă de peleți cu care să îi produceți, sau aveți în zonă un furnizor de peleți din paie sau din alte chestii crescute special pentru peleți. Dar trebui să luați o centrală bună care să permită, cu curățare automată.

Accesul sau deținerea unei surse proprii de combustibil vă va da independență și protecție împotriva fluctuațiilor. Pe gaz nu se poate obține niciodată această independență, poate pe curent dacă montați multe panouri fotovoltaice sau mini-turbine eoliene."

"Cam la ce costuri se ridică niște panouri solare la o casă de 135-140 mp?", se interesează cineva și primește un răspuns estimativ: "Ca să vă asigure independență totală sistem complet undeva 27-28.000€."

Soluții extreme

Unii nu își pierd simțul umorului nici în fața facturilor mari și propun soluții inedite.

Ads

"Ne îmbrăcăm mai gros."

"Ne mutăm în Dubai, sau în orice țară ecuatorială. Și scăpăm de problema încălzirii locuințelor."