Angajații Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași au transmis o scrisoare către Moș Crăciun.

Este unul dintre spitalele românești aflate în prima linie a luptei împotriva COVID, cu mii de cazuri tratate în ultimii doi ani.

Personalul medical ajuns la limita rezistenței fizice și psihice și-a exprimat gândurile succint și metaforic într-o scrisoare emoționantă, pe care o redăm mai jos.

„Dragă Moș Crăciun,

Știm că ești ocupat, organizezi și pregătești tot ce trebuie ca noaptea de Ajun să fie magică pentru toți, mici sau mari.

Suntem Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” din Iași, de fapt oamenii de acolo, oamenii care au grijă de oameni. Asta ne-am ales să facem dar anul ăsta ne-a ingenunchiat.

Știi, moșule, că virusul ne-a luat oameni dragi sau i-a adus la noi să îi îngrijim. Da, pe toți îi considerăm dragi. Când ajungi să te rogi, când îi inveți să aibă răbdare cu ei și pentru ei, când îi ajuți să creadă în tratament și puterea lor de a lupta, te implici, simți, oricât de călit ai fi.

În fața suferinței cine e călit nu mai e uman și de umanitate avem nevoie. Ai moșule, printre darurile tale, umanitate? Ne-a lipsit de pe lista de medicamente, din stocurile naționale și ne-a-nvrăjbit și n-am înțeles ca popor că împreună în acțiuni și distanțați fizic avem mai multe șanse în fața virusului.

Acum e mai liniște, am putut să lăsăm deoparte foițe de zi, fișele de diagnostic și să tratăm bolnavii care se adresează de obicei spitalului nostru, tot oameni încercați dar cărora reușim să le creștem calitatea vieții.

Of, moșule, ce an plin. Nu știm dacă am fost cuminți dar, ca toți cei care încă îndrăznesc să îți scrie ne dorim câte ceva.

Pune, moșule, sub fiecare brad iar dacă nu au brad du în fiecare casă medicamente pentru suflet. Pune în doză mare bucurii, motive de zambet.

Pentru noi pune putere și sănătate pentru ca rolurile noastre in viețile celor care ajung să ne treacă pragul spitalului să fie de salvatori, prieteni, de ingrijitori până se fac bine și se intorc ACASĂ.

Cu speranță,

Ai tăi de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași”", se arată în scrisoarea către Moșul.