Scleroterapia & ozonoterapia – mix-ul imbatabil împotriva varicelor

Cum putem să rezolvam varicele indiferent de anotimp? Simplu, combinând două dintre cele mai performante terapii ale momentului – scleroterapia și ozonoterapia. Specialiștii din cadrul Skinmed Clinic, Centrul de Excelență în Dermatologie București, ne explică în ce constau aceste tratamente și cum se potențează reciproc, astfel încât rezultatele obținute să fie spectaculoase.

Ce este Scleroterapia?

Ads

Scleroterapia, ca metodă minim invazivă de tratament se adresează micilor dilatații venoase superficiale, apărute la nivelul gleznelor, gambelor și coapselor, de diferite aspecte: roșii, albastre, purpurii. Este lipsită de riscuri veritabile și are o eficacitate garantată, cu efect durabil în timp.”, explică Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie Skinmed Clinic, Centrul de Excelență Dermatologie București. Pentru un tratament eficient pot fi necesare 2-3 ședințe la interval de 2-3 luni, astfel aspectul uniform lipsit de vascularizație vizibilă, este restabilit. Uneori este indicată asocierea, în cadrul unui protocol terapeutic, cu ședințe de laserterapie.

De ce e benefică asocierea terapiei cu ozon?

”, spune Dr. Amalia Anghel. Totusi, pacientii care se adreseaza clinicii noastre pentru un asemenea tratament vin deja intr-o stare avansata, cu o inflamatie marcata la nivelul membrelor inferioare. In plus, uneori, reactia inflamatorie generate de scleroterapie poate avea si efecte secundare, propaganda-se temporar la nivelul membrului inferior. Aici intra in scena terapia cu ozon, care are un profund efect antiinflamator, fluidifica sangele si este 100% naturala, fara efecte adverse. In practica, pacientii care asociaza cele doua metode, se vindeca mai repede si obtin rezultate mai bune decat daca ar apela separate la acestea.

Ce este ozonoterapia?

Rezolvarea locală a problemei de circulație venoasă este susținută de o abordare complementară, cu efect sistemic asupra vaselor de sânge. Este vorba despre terapia cu ozon, mai precis de autohemoterapia majoră. Această metodă are efect antiinflamator, imunomodulator, de relaxare musculară, de creștere a vascularizării organelor vitale și a țesuturilor periferice, de metabolizare a glucozei din sânge. Prin autohemoterapia majoră se induce un ușor stres oxidativ asupra organismului. Ca și reacție imediată, stimulează corpul să producă și să crească ulterior cantitatea de antioxidanți din circulație. Prin efect direct al mesagerilor secunzi ai ozonului, crește eliberarea de oxigen din eritrocite, ceea ce duce la o mai bună vascularizare a organelor vitale, “subțiază” sângele și restabilește o circulație sănătoasă. Creierul, ficatul, inima resimt astfel un aport crescut de oxigen, contracarând degenerarea sistemului circulator și respirator care apare odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, această eliberare de oxigen în țesuturi duce și la un proces de creare de noi vase de sânge în teritoriile respective, ceea ce mai reduce din pierderea suferită în domeniul vascular din cauza îmbătrânirii. O sesiune completă constă, de obicei, în 12 ședințe de autohemoterapie, cate două pe săptămână. După aceea, la anumite intervale stabilite de medic, se fac ședințe de "întreținere. În cazul pacienților care au efectuat scleroterapie, se pot face doar 4 sau 6 asemenea ședințe, în funcție de starea fiecăruia.

Cum se efectuează Scleroterapia?

Scleroterapia se efectuează în regim ambulatoriu. Preoperator este necesară o ecografie venoasă Doppler, pentru a putea realiza o hartă a venelor superficiale dilatate, a celor cu valvule incompetente și a celor cu reflux.”, spune specialistul Skinmed Clinic , Centrul de Excelență Dermatologie București.

Postoperator, pe zonele injectate se vor aplica pansamente sterile și o fașă elastică pentru 48-72 de ore. Pacienta va purta ciorapi compresivi timp de 3 săptămâni și i se vor administra antiinflamatoare, uneori chiar anticoagulant (Clexane, Fraxiparina). Se recomandă mobilizare precoce și mers pe jos, fără a efectua efort fizic intens.

O ședință durează aproximativ 30 minute.

Complicațiile posibile în urma scleroterapiei sunt: tromboflebita, necroza cutanată, cicatrice inestetică, hiperpigmentare, reacții alergice, neoangiogeneza, eritem inflamator (roșeață), echimoza (învinețire), prurit (mâncarime) local. Reacțiile adverse sunt rare în condițiile efectuării standardizate a acestei proceduri de către personal medical specializat și în urma anamnezei/consultației medicale, prin care se notează istoricul pacientului și eventualele contraindicații absolute/relative.

Ads

Contraindicațiile scleroterapiei:

• vene varicoase mari dilatate cu reflux masiv (indicație de tratament chirurgical)

• tromboflebita acută

• alergie la substanța sclerozantă

• pacienți imobilizați

• sarcina și alăptarea

Cum se efectuează autohemoterapia majora cu ozon?

Autohemoterapia majoră este o metodă de a administra ozon în mod sistemic în organism. Se colectează între 70 și 120 de mililitri de sânge venos într-un recipient steril, vidat și apoi se mixează cu o cantitate similară de ozon. Concentrația ozonolui folosit (produs în cabinet de un generator special, fabricat în Germania) se stabilește de către medic în funcție de efectul dorit. Sticla cu sânge ozonizat se întoarce cu capul în jos și se transformă într-o perfuzie. Amestecul realizat va intra înapoi în circulație pe același traseu pe care a fost recoltat sângele, într-un interval de 20-30 de minute. Totul este steril și se petrece în circuit închis, astfel încât sângele să nu intre în contact cu nimic altceva decât cu ozonul.

Ads





Important: Cui se adresează scleroterapia?

Această procedură se adresează persoanelor cu venectazii (dilatații venoase între 0,1-3mm), care au efectuat un consult flebologic și o ecografie doppler, investigații care au infirmat prezența unei insuficiențe venoase severe la nivelul sistemului venos superficial (venă safenă internă sau externă).

Cât durează intervenția în sine? Necesită spitalizare?

Procedura minim invazivă durează între 30-60 minute, iar cantitatea substanțelor folosite (agenții sclerozanți) se calculează în funcție de greutatea pacientei. Concentrația substanțelor folosite este aleasă în funcție de diametrul vasului ce necesită sclerozare. Nu necesită spitalizare însă pacienta este încurajată să meargă pe jos, dar nu este recomandat fitness-ul, masajul.Autohemoterapia majoră cu ozon durează 30 de minute și nu presupune niciun fel de pregătire prealabilă a pacientului.

Este o metodă ireversibilă?

Da. Scleroterapia este o metodă ireversibilă: substanța acționează asupra vasului și creează un cordon venos care se inflamează și se ramolește treptat. Ozonoterapia protejeaza vasele sanatoase si tesutul membrului inferior, precum si fluidifica sangele care il iriga.

Ads

Cât costă o ședință de scleroterapie?

La Skinmed Clinic , ședința costă între 300-800 ron.Cât costă o sedință de ozonoterapie?O sedință de Autohemoterapie majoră costă 290 de lei.

Programările se pot face atât la sediul Skinmed Clinic, din Piața Alba Iulia nr. 2 (lângă Banca Transilvania), la telefon 0786.356.361, cât și on-line pe www.skin-med.ro .