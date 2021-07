Ministerul Sanatatii a transmis precizari referitoare la informatiile conform carora, vaccinurile impotriva tuberculozei si a hepatitei B, incluse in schema obligatorie pentru copii, nu se mai gasesc nicaieri in tara. Peste 400.000 de doze vor fi livrate joi catre Uifarm

"Urmare a informatiilor aparute in spatiul public privind vaccinul anti-tuberculoza BCG si vaccinul impotriva hepatitei de tip B utilizate in cadrul Programului national de vaccinare facem urmatoarele precizari:

Ministerul Sanatatii a incheiat toate procedurile necesare achizitionarii centralizate a unui numar de 406.000 de doze de vaccin BCG, care vor fi livrate maine catre Unifarm, si ulterior catre directiile de sanatate publica, precum si a 160.000 de doze de vaccin hepatitic B care, de asemenea, urmeaza sa fie livrate in perioada urmatoare.

La nivel national, la inceputul lunii iunie a.c., existau stocuri de 48.781 de doze vaccin hepatitic B si 65.900 de doze de vaccin BCG. Consumul lunar de vaccin este, in medie, de 12.500 de doze/luna pentru vaccinul hepatitic B si 27.000 de doze/luna pentru vaccinul BCG. Ministerul Sanatatii a efectuat mai multe redistribuiri de vaccin intre judete, in functie de necesitatile locale, in vederea asigurarii continuitatii in derularea Programului national de vaccinare.

Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate publica teritoriale sa identifice daca exista copii nascuti in aceasta perioada si care nu au fost imunizati in vederea gestionarii corecte pentru recuperare la vaccinare. Mentionam ca toti copiii nevaccinati vor fi recuperati la vaccinare prin maternitati si cabinetele medicilor de familie, fara afectarea schemei de vaccinare obligatorie", a transmis Ministerul Sanatatii.

Aceste vaccinuri trebuie facute copiilor imediat dupa nastere.

Intr-o adresa a DSP Iasi catre toti medicii de familie se arata ca institutia mai are in stoc doar 155 de doze de vaccin contra hepatitei B si ca nu are informatii privind repartitia altor doze de catre MS. In acest context, DSP Iasi le transmite medicilor de familie sa ia in calcul situatia in care acest vaccin nu va mai fi disponibil in maternitate si sa practice o schema de vaccinare temporara, conform Digi 24.

Totodata, atunci cand vaccinurile vor fi achizitionate, ele vor fi facute chiar daca e cu intarziere.

Valeria Herdea, medic de familie, a explicat la Digi24 care sunt efectele lipsei acestor vaccinuri. Potrivit medicului, situatia este cu atat mai grava cu cat Romania face parte dintre tarile unde hepatita B si tuberculoza sunt raspandite.

"Ar trebui sa renuntam la aceasta expresie in curs de achizitionare. In Romania sunt aproximativ 180.000 de nou-nascuti anual, trebuie sa avem o prognoza", a spus Herdea.

Medicul a subliniat ca lipsa acestor vaccinuri fragilizeaza si mai mult nou-nascutii, atat pe cei cu mame care sufera de hepatita B, dar si pe cei cu mame care nu au aceasta afectiune.

Valeria Herdea a afirmat ca o schema temporara de vaccinare va duce la scaderea acoperii vaccinarii, la decredibilizarea medicilor si la lipsa de protectie a copiilor in fata acestei boli.

Recuperarea vaccinala va fi extrem de grea, a declarat medicul.