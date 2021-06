Scandal a ibucnit pe raza comunei Poienesti, judetul Vaslui, acolo unde mai multi sateni au fost prinsi la pescuit de mai multe echipaje de politie.

Se pare ca satenilor le-au fost facute plangeri de catre administratorii barajului Puscasi, care ar fi reclamat faptul ca oamenii le fura pestele.

De partea cealalta, satenii se apara si spun ca pescuitul pe raul Racova nu este interzis.

"A plouat mult in ultimele zile, iar de la Garceni s-a dat drumul la baraj. Toata apa, cu tot cu peste vine pe raul Racova si se varsa in Puscasi. Acum, cei care administreaza barajul, ar fi vrut ca pestele sa ajunga la ei, mai cu seama ca si din baraj urca peste in Racova, din cauza apei foarte mari. Ce vina avem noi ca mai prindem cate un peste pe raul asta. Cei de la Puscasi sa-si vada de barajul lor, iar politia sa se ocupe cu alte treburi, nu sa dea amenzi unor oameni necajiti, care prind cate un peste ca sa aiba ce pune pe masa, la copii. Si in anii trecuti s-a pescuit in zona asta, e un obicei de-al nostru ca atunci cand se da drumul la barajul de la Garceni sa venim sa prindem peste. E o crima de au trimis atatea echipaje de politie, de zici ca suntem cei mai mari infractori?", s-a intrebat unul dintre satenii prinsi la pescuit, citat de Vremea Noua