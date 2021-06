Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat vineri, 25 iunie, ca 10.000 de persoane se vaccineaza, in medie, in aceasta perioada, cu prima doza, iar adresabilitatea este in scadere. Gheorghita se arata optimist si spune ca este doar o situatie temporara.

Valeriu Gheorghita a fost intrebat, vineri seara, daca interesul pentru vaccinare a scazut si a afirmat: "Este un lucru pe care-l observam cu totii, ne uitam la aceleasi date si, intr-adevar, in ultima perioada am observat o scadere a persoanelor care se adreseaza pentru vaccinare, pentru doza 1. Practic, vorbim despre o medie de 10.000 de persoane care se vaccinzeaza cu doza 1 in ultima perioada".

Acesta crede, insa, ca este vorba doar despre o situttia temporara

"Noi consideram ca foarte probabil este o perioada temporara in care avem aceste scaderi si ne asteptam ca in prioada urmatoare numarul celor care vor fi vaccinati sa fie in crestere, avand in vedere reorganizarea activitatilor si aducerea vaccinului mai aproape de beneficiari, in special in mediul rural", a maid eclarat Gheorghita.

Ntrebat care este tinta de vaccinare acum, presedintele CNCAv a afirmat: "Nu este vorba despre o tinta, epidemiologic avem rezultate foarte bune in acest moment. Rata de incidenta este de 0,07 la mie, lucru care este foarte bun".

Gheorghita a reiterat ideea ca un sfert din populatia eligibila a primit cel putin o doza de vaccin, multi avand schema completa.

Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, vineri, ca peste 25.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, peste jumatate cu doza de rapel.