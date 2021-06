Sarbatori religioase - 15 iunie. Fericitul Augustin, celebrat astazi

Ortodoxe

Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fericitii Ieronim si Augustin

Greco-catolice

Sf. pf. Amos; Sf. Ieronim.

Romano-catolice

Ss. Amos, profet; Abraham, calug.

Sfantul Proroc Amos este pomenit in calendarul crestin ortodox la 15 iunie.

Originar din Tecoa, nu departe de Betleem, Sfantul Proroc Amos era pastor, de neam sarac.

Este unul din prorocii mici ai Vechiului Testament. Dumnezeu, "Care nu priveste spre cei bogati si slaviti, ci spre cei smeriti si saraci, l-a chemat pe el de la turmele oilor, la prorocie, ca si pe Moise si pe David, si i-a poruncit sa mearga din pamantul Iudeei in pamantul lui Israel, ca acolo cu cuvintele cele prorocesti sa indemne popoarele la pocainta, de vreme ce se abatusera la inchinarea de idoli ("Vietile Sfintilor").

A inceput prorocirile sale dupa divizarea regatului Israel, in anul 930 i.Hr., in cele doua regate succesoare ale acestuia, Regatul Iudeea si Regatul Israel.

Sfantul Proroc Amos a prorocit asupra neamurilor, care au savarsit multe nedreptati si faradelegi si mai ales asupra poporului israelit, care s-a indepartat de Dumnezeul Cel viu si adevarat, nesocotind legile lui.

"Fiindca ei au vandut pe cel drept pentru argint si pe cel sarac pentru o pereche de incaltaminte. Ei zdrobesc in pulbere capul celor sarmani si calca in picioare pe cei in necazuri. Feciorul dimpreuna cu tatal sau la aceeasi desfranata isi afla calea, ca sa pangareasca numele Meu cel sfant. Pe vesmintele luate zalog, pe langa jertfelnice, se tolanesc si vinul celor napastuiti il beau in templul dumnezeului lor". (Am. 2; 6, 7 8)

* Sfantul Mucenic Ishie, ostas crestin ce facea parte din legiunea armatei romane de la Dunare, stationata in orasul Durostor din provincia Moesia Inferior.

Sfantul Ishie a patimit impreuna cu alti cinci sfinti mucenici: Pasicrat, Valentin, Nicandru, Marcian si Iuliu veteranul, in timpul persecutiilor impotriva crestinilor declansate de imparatul Diocletian (285-305).

A primit cununa muceniciei prin taierea capului la 15 iunie.

* Fericitul Augustin s-a nascut la 13 noiembrie, 354, in Thagaste, in provincia africana Numidia, dintr-o familie nevoiasa. Tatal sau nu era crestin si s-a botezat numai pe patul de moarte, dar in schimb, mama sa, Monica, avea o credinta fierbinte.

Tineretea Fericitul Augustin si-a petrecut-o cu totul in placerile oferite de lume. Mama sa, Sfanta Monica, plangea necontenit, rugandu-se lui Dumnezeu pentru indreptarea lui. Ca s-o imbarbateze, Sfantul Ambrozie ii spunea ca nu poate sa piara fiul atator lacrimi.

Dumnezeu a ascultat-o si din pronia Lui, Fericitul Augustin, care se afla intr-o gradina din Milano, a auzit un glas de copil, care-l indemna: "Ia si citeste!". Deschizand Epistola catre Romani (13, 12-14) si citind, a gasit raspunsul Lui Dumnezeu la cautarile sale, atunci s-a convertit.

In anul 387, Augustin primeste botezul din mainile Sfantului Ambrozie, in noaptea de Pasti: "Taziu te-am iubit, o, frumusete, mereu veche si mereu noua, tarziu te-am iubit", avea sa spuna el.

A fost hirotonit preot la Hipon, de episcopul Valeriu si a inceput o ascultare grea, slujirea Bisericii, cu predicarea cuvantului. Peste cinci ani, a devenit episcop.

"Scrierile lui Augustin depasesc orice cuvant, prin noutate si felurimea temelor. Ele dezvaluie masura fara pereche a darurilor sale. Ca o constiinta vie a Ortodoxiei, Augustin se vede nevoit sa apere dreapta credinta, impotriva tuturor ereziilor, care se ivisera in Biserica lui Dumnezeu, in timpul acela; maniheii, donatienii, pelagienii. Dintre scrierile sale, cele mai mari sunt cartea Despre Trinitate, la care a lucrat 14 ani, si cartea Despre cetatea lui Dumnezeu. Scrierea care-i face cea mai mare cinste este cartea Retractarilor sale, ca o recunoastere a propriilor greseli. Dar lucrarea lui cea mai citita este Confesiunile" (Vietile Sfintilor).

De asemenea, a scris sute de scrisori, despre multe si felurite lucruri, si mii de predici.

"Canta si mergi, Dumnezeu e la capatul drumului", zicea el. A murit la 28 august, 430. Mormantul sau se afla in biserica Sfantul Petru din Pavia. In Biserica Ortodoxa, este praznuit la 15 iunie.