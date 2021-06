Sarbatoare importanta pentru crestini: Pogorarea Sfantului Duh - Cincizecimea sau Rusaliile

Sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, are loc dupa Invierea Domnului (Sfintele Pasti) si Inaltarea Sa la ceruri.

Pogorarea Sfantului Duh, anuntata in Vechiul Testament de profetii mesianici, este denumita "capatul sarbatorilor", adica evenimentul cu care se incheie istoria mantuirii realizata de Hristos.

La Ierusalim, in cea de-a cinzecea zi de la Invierea Lui Hristos, cand Duhul Sfant a venit in lume si S-a pogorat peste Sfintii Apostoli, s-a intemeiat Biserica lui Hristos.

Venirea pe pamant a celei de a treia persoane a Preasfintei Treimi a facut-o cunoscuta insusi Mantuitorul Iisus Hristos in seara Cinei de Taina: "Eu va spun adevarul. Va este de folos ca sa Ma duc Eu. Caci daca nu Ma voi duce, Mangaietorul nu va veni la voi, iar daca Ma voi duce, il voi trimite la voi". (Ioan 16, 7)

Despre puterea Sfantului Duh, Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca: "Precum focul cel pamantesc preface lutul cel moale intr-un vas vartos, apa si focul Sfantului Duh, cand cuprinde un suflet bineganditor, il face mai tare decat fierul, desi el inainte era mai moale decat lutul, asa ca pacatul nu mai poate vatama sufletul cel acum intarit".

Iar omul, care cu putin mai inainte era patat cu intunecimea pacatului, prin harul Sfantului Duh se face mai luminat si mai stralucit decat soarele.

Aceasta invata Sfantul Apostol Pavel, cand scrie: "Nu va inselati, ca nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici precurvarii, nici malachii, nici sodomenii, nici furii, nici lacomii, nici betivii, nici ocaratorii, nici rapitorii, imparatia lui Dumnezeu nu vor mosteni" (I Corint. VI, 9, 10), arata marele teolog si Parinte al Bisericii Ioan Gura de Aur.

Duhul Sfant S-a pogorat peste Sfintii Apostoli, duminica dimineata, in ziua Cincizecimii, in chip de limbi de foc, nu in chip de porumbel ca la Botezul Domnului, spune arhimandritul Ilie Cleopa.

Venirea Sfantului Duh peste Apostoli, care se gaseau in foisorul Cinei de Taina, de pe muntele Sion, este descrisa astfel: "Cand a sosit ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. Si din cer, fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare de vant ce vine repede, si a umplut toata casa unde sedeau ei. Si li s-au aratat, impartite, limbi ca de foc si au sezut pe fiecare dintre ei. Si s-au umplut toti de Duhul Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, precum le dadea lor Duhul a grai (...) Si toti erau uimiti si nu se dumireau, zicand unul catre altul: Ce va sa fie aceasta?" (Fapte 2, 1-13).

In Ierusalim se aflau atunci iudei din toate partile pamantului, care traiau intre neamuri: Parti, mezi si elamiti si cei ce locuiesc in Mesopotamia, in Iudeea si in Capadocia, in Pont si in Asia, in Frigia si in Pamfilia, in Egipt si in partile Libiei, romani, aflati in treacat, iudei si prozeliti, cretani si arabi. Toti acesti oameni care vorbeau limba locului din care veneau ii auzeau si ii intelegeau pe Sfintii Apostoli despre faptele minunate ale lui Dumnezeu in limba fiecarui asculator.

Chiar in acel ceas Sfantul Apostol Petru a rostit prima sa predica in fata multimii, marturisind ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Care a venit pe pamant pentru mantuirea oamenilor. Auzind ei cuvantul lui, au intrebat ce sa faca, iar Apostolul Petru le-a raspuns: "Pocaiti-va si sa se boteze fiecare dintre voi in numele lui Iisus Hristos, spre iertarea pacatelor si veti primi darul Duhului Sfant" (Fapte 2, 37-38).

La cuvantul Apostolului Petru au crezut in Hristos si s-au botezat in ziua aceea ca la trei mii de oameni.

Duhul Sfant, a treia persoana a Sfintei Treimi (dogma despre Treimea dumnezeirii este fundamentala si are implicatii asupra intregii invataturi crestine), care a fost daruit comunitatii apostolice primare, a inzestrat Biserica cu tot ceea ce era necesar organismului crestin: propovaduirea Evangheliei, Sfintele Tainele, harismele, diaconia.

Existenta istorica si orice actiune sacramentala a Bisericii depind acum de invocarea Duhului Sfant.

Dupa ce Sfintii Apostoli au primit Duhul Sfant, tragand sorti, s-au dus in toate partile pamantului sa vesteasca Evanghelia mantuirii si credinta in Iisus Hristos, incepand de la Ierusalim.

Iar prin Sfintii Apostoli, Duhul Sfant a fost transmis in lume tuturor celor ce cred in Hristos, prin Sfintele Taine ce se savarsesc in Biserica de catre preoti si episcopi.