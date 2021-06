Unu din trei parinti romani considera firesc ca adolescentii si copiii sa consume alcool

35% din romani considera firesc ca micutii lor sa consume alcool. Concluzia se desprinde din cel mai recent chestionar aplicat de un producator si distribuitor de bauturi alcoolice, care arata ca si 16% din cehi si 11% din maghiari sunt de aceeasi parere.



De cealalta parte, specialistii considera ca adolescentii si copiii nu ar trebui sa bea alcool niciodata, dat fiind faptul ca alcoolul, consumat la o varsta frageda, poate fi foarte daunator, fiind asociat cu efecte negative asupra dezvoltarii creierului si cresterea riscului de boli mintale, intoxicatii cu alcool, vatamari si accidente.

Mituri despre amestecul bauturilor

Potrivit studiului, doua treimi din respondentii din toate cele trei tari sunt absolut convinsi ca amestecarea mai multor tipuri de alcool te face sa resimti mai rapid efectele acestuia.

O astfel de parere gresita este foarte des intalnita. O masura standard de bauturi spirtoase, bere sau vin contine aceeasi cantitate de alcool. Continutul de alcool al unei masuri de bautura este, de regula, de 10 grame. Efectul asupra organismului este determinat de cantitatea consumata, nu de tipul de alcool.

Cat de rapid este metabolizat alcoolul de ficat?

Majoritatea respondentilor din toate cele trei tari nu au stiut de cat timp are nevoie ficatul pentru a procesa o masura de bauturi alcoolice - adica 20 ml de bauturi spirtoase, un pahar de bere sau 100 ml de vin. Numai 14% dintre romani, 26% dintre cehi si 27% dintre maghiari au ales raspunsul corect - ficatul poate metaboliza aceasta cantitate in aproximativ o ora.

Consumul de alcool si planificarea

50% dintre respondenti au ales metodele de preventie corecte inainte de consumul de alcool: stabilirea optiunilor de intoarcere acasa, hidratarea adecvata si alimentatia.

21% dintre participantii romani la acest studiu au considerat ca, inainte de a incepe sa consumi bauturi alcoolice sau de a merge la o petrecere, este bine sa iti planifici intoarcerea acasa.

Impactul alcoolului asupra barbatilor si femeilor

42% dintre romani cred in mod fals ca barbatii si femeile de aceeasi constitutie care consuma aceeasi cantitate de alcool resimt in mod egal efectele alcoolului. Ficatul metabolizeaza alcoolul cu ajutorul unei enzime denumite alcool dehidrogenaza (ADH).

Organismul femeilor contine o cantitate mai mica de enzime ADH. Ceea ce inseamna ca daca vor consuma aceeasi cantitate de alcool ca si barbatii, efectele vor fi mai accentuate. Numai 11% dintre cehi si 21% dintre maghiari au avut aceeasi parere.

Alcoolul si caloriile

Numarul romanilor preocupati de greutatea lor si de un stil de viata sanatos creste de la an la an. 36,47% dintre respondentii romani care vor sa isi reduca aportul caloric cred ca ar trebui sa consume doar vin deoarece berea si bauturile spirtoase ingrasa mai mult.

De fapt, realitatea este ca un pahar de vin de 200 ml contine aproximativ 200 de calorii. In comparatie, 25 ml de bauturi spirtoase contin aproximativ 50 de calorii, iar o doza de bere de 330 ml contine circa 150 de calorii. Numarul de calorii dintr-o bautura depinde de taria alcoolului, de cantitatea consumata si de alte ingrediente suplimentare adaugate in bautura preferata.

Care este cea mai sanatoasa bautura?

In mod corect, 63% dintre cei care au raspuns la chestionar au considerat ca berea nu este o optiune mai sanatoasa decat consumul unui pahar de vin sau al unui cocktail. Studiile arata ca obiceiurile privind consumul de alcool sunt mai relevante decat tipul de alcool consumat.

Testele DRINKIQ au fost implementate de catre Diageo in Romania, Ungaria si Republica Ceha in perioada martie - aprilie 2021, iar la chestionare au raspuns in total aproximativ 21.000 de respondenti.